Зірковий футболіст збірної Англії опинився у курйозній ситуації після відпочинку в барі

Ілля Мандебура
Гріліш відновлюється після важкої травми, через яку достроково завершив сезон
фото: The Sun

Джек Гріліш проводить один з найважчих сезонів у своїй кар'єрі

Півзахисник «Евертона» Джек Гріліш, чий контракт належить «Манчестер Сіті», опинився в епіцентрі скандалу через свій спосіб життя поза футбольним полем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Подробиці інциденту

30-річного гравця, який наразі відновлюється після операції на нозі, помітили сплячим у розважальному закладі в Манчестері в оточенні алкогольних напоїв. За словами очевидців, Гріліш з'явився в одному з барів на даху близько 16:30 у супроводі друзів. Проте вже за годину футболіст, який нещодавно пересувався за допомогою колінного самоката та захисного чобота, заснув просто на дивані. Кадри, на яких друзі намагаються привести гравця до тями серед пляшок зі спиртним, миттєво розлетілися британськими медіа та соцмережами.

Складний період у кар'єрі Гріліша

Цей епізод трапився у вкрай невдалий для Джека час. Так, через серйозне пошкодження стопи та подальшу операцію Гріліш був змушений достроково завершити поточний сезон. Хоча на початку сезону англієць демонстрував непогану форму, «Евертон» наразі вагається щодо повноцінного викупу його контракту у «Манчестер Сіті», розглядаючи лише варіант із продовженням оренди ще на один рік.

Окрім того, подібні випадки підживлюють давні дискусії в Англії щодо професійної дисципліни футболіста, чиє ім'я регулярно пов'язують із гучними вечірками. Наразі офіційних коментарів від представників гравця чи клубу щодо цього інциденту не надходило.

Нагадаємо, що воротар клубу іспанської Сегунди спровокував масову бійку під час матчу. Поєдинок 37-го туру іспанської Сегунди між «Уескою» та «Сарагосою» завершився грандіозним скандалом і масовою бійкою, спровокованою голкіпером гостей Естебаном Андрадою.

Теги: Джек Ґріліш ФК «Евертон» ФК Манчестер Сіті НОВИНИ ФУТБОЛУ

