«Полісся» – «Верес». Прогноз і анонс на матч 22 туру УПЛ

Центральний поєдинок дня у Прем'єр-лізі прийме Житомир

Сьогодні, 5 квітня, житомирське «Полісся» зустрінеться з рівненським «Вересом» у рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Верес»

Команда Руслана Ротаня стала лідером симпатій перед протистоянням, переконані букмекери GGBET. На перемогу «поліських вовків» станом на 9:15 4 квітня виставлено коефіцієнт 1,33. Тим часом на потенційну звитягу рівнян запропоновано кеф 12,17. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено бал 5,04. На розгром від «Полісся» (3:0) виставлено кеф 7,08. Натомість на тотал більше 4,0 запропоновано коефіцієнт 6,49.

Передматчевий стан команд

До міжнародної паузи житомиряни оформили чотири перемоги в п'яти турах. Хлопці Ротаня розібралися з ковалівським «Колосом» (2:0), черкаським ЛНЗ (3:1), криворізьким «Кривбасом» (2:0) та «Кудрівкою» (2:0). Єдиної поразки «Полісся» зазнало від київського «Динамо» (1:2). Це саме той матч, після якого керівництво житомирян пішло в хрестовий похід проти арбітра Дениса Шурмана.

На іншому полюсі опинився «Верес». Підопічні Олега Шандрука після зимової перерви здобули лише одну перемогу – над «Полтавою» (3:2). А от донецькому «Шахтарю» (0:1), ЛНЗ (0:3) і «Колосу» (0:1) рівняни поступилися. А ось в поєдинку з «Кудрівкою» довелося задовольнитися нульовою нічиєю. Безгольова серія «Вереса» вже розтягнулася на чотири матчі.

Історія очних зустрічей

Восени долю поєдинку «поліські вовки» фактично вирішили вже в першому таймі. За перші 45 хвилин підопічні Ротаня забили тричі зусиллями форварда Філіппова (дубль) та півзахисника Брагару. Їхній заспів після перерви підтримав хавбек Йосефі. Нападник Ндукве оформив гол престижу за «Верес», але домашнього розгрому рівняни не уникли (1:4).

Загалом у новітній історії команди зіграли 11 матчів у Прем'єр-лізі, Першій лізі та Кубку України. «Полісся» здобуло шість перемог, а за плечима колективу з Рівного – три звитяги. Ще два поєдинки завершилися нічиїми. Різниця забитих і пропущених теж на користь житомирян – 15:12. Форвард «поліських вовків» Гайдучик ділить лідерство серед бомбардирів протистояння. Щоправда, обидва м'ячі він оформив за «Верес».

Де дивитися матч «Полісся» – «Верес»

Наживо поєдинок транслюватиме канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 18:00 за київським часом.