Зірка збірної Бельгії з волейболу потрапив до бази «Миротворця»: що він зробив

Зірка збірної Бельгії з волейболу потрапив до бази «Миротворця»: що він зробив
Деру (у верхньому правому куті) брав участь у зустрічі клубу «Локомотив-Новосибірськ» з учасниками російського вторгнення в Україну

Зазначається, що Деру займався пропагандою війни

Зірка збірної Бельгії з волейболу Сем Деру потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що він є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займався пропагандою війни.

З осені 2025 року Деру є гравцем російського волейбольного клубу «Локомотив-Новосибірськ». У 2022-2025 роках він виступав за інший клуб російської суперліги «Зеніт-Казань».

11 жовтня Сем Деру брав участь у публічній зустрічі гравців клубу «Локомотив-Новосибірськ» з учасниками російського вторгнення в Україну, які отримали інвалідність.

Пропагандистський захід проходив у Новосибірську і був присвячений так званому «Кубку захисники вітчизни Новосибірської області», в якому брали участь російські окупанти з інвалідністю.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

