Зеленський доручив збільшити тиск на Росію

Зеленський обговорив із СЗР план військової експлуатації Білорусі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключовими темами стали ефективність санкційного тиску на росію та російські плани щодо використання території Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент наголосив, що закриті дані, здобуті українською розвідкою, чітко підтверджують ефективність міжнародних санкцій.

«Санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку. Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію», – заявив Зеленський.

Президент переконаний, що «Система Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію».

За підсумками доповіді, були визначені ключові напрями подальшого санкційного тиску, і президент доручив працювати з відповідними країнами.

Напередодні візиту до Вашингтона та контактів з європейськими лідерами, Зеленський обговорив з розвідкою ключові джерела постачання до Росії критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

«Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості», – сказав президент.

Крім того, Олег Іващенко доповів щодо російського «плану подальшої військової експлуатації території Білорусі». Володимир Зеленський зазначив, що ця інформація поки що не буде публічною, але про небезпеку будуть попереджені партнери, яким це може загрожувати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп обговорили «певні речі» щодо систем Patriot та ракети Tomahawk. За словами глави держави «є контури рішень, які можуть допомогти».

«Важливо чутливі речі обговорити нам особисто – телефоном усього не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки – лідерство Президента Трампа», – каже він. Крім того, у США президент та українські посадовці планують зустрітися з представниками американських оборонних та енергетичних компаній.