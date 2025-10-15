Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський доручив збільшити тиск на Росію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський доручив збільшити тиск на Росію
Зеленський обговорив з розвідкою ключові джерела постачання до Росії
колаж: glavcom.ua

Зеленський обговорив із СЗР план військової експлуатації Білорусі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключовими темами стали ефективність санкційного тиску на росію та російські плани щодо використання території Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент наголосив, що закриті дані, здобуті українською розвідкою, чітко підтверджують ефективність міжнародних санкцій.

«Санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку. Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію», – заявив Зеленський.

Президент переконаний, що «Система Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію».

За підсумками доповіді, були визначені ключові напрями подальшого санкційного тиску, і президент доручив працювати з відповідними країнами.

Напередодні візиту до Вашингтона та контактів з європейськими лідерами, Зеленський обговорив з розвідкою ключові джерела постачання до Росії критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

«Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості», – сказав президент.

Крім того, Олег Іващенко доповів щодо російського «плану подальшої військової експлуатації території Білорусі». Володимир Зеленський зазначив, що ця інформація поки що не буде публічною, але про небезпеку будуть попереджені партнери, яким це може загрожувати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп обговорили «певні речі» щодо систем Patriot та ракети Tomahawk. За словами глави держави «є контури рішень, які можуть допомогти». 

«Важливо чутливі речі обговорити нам особисто – телефоном усього не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки – лідерство Президента Трампа», – каже він. Крім того, у США президент та українські посадовці планують зустрітися з представниками американських оборонних та енергетичних компаній.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський розвідка росія США тиск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ф’ючерси на нафту марки Brent втратили близько 3,8 %
Brent обвалився. Як це вплине на російську економіку
Вчора, 12:40
Найжорсткіше урізання стосується підтримки авіакомпаній
Росія скорочує фінансування авіабудування: названо причини
12 жовтня, 08:13
Німеччина не може збивати російські дрони через конституційні обмеження
Стало відомо, чому Німеччина не може збивати російські дрони над своєю територією
11 жовтня, 06:02
Президент: Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати
Чи буде блекаут? Зеленський оцінив наслідки щоденних атак ворога на енергетику
9 жовтня, 10:35
Вбита у США Ірина Заруцька
У США губернатор одного зі штатів після вбивства українки підписав «Закон Ірини»
4 жовтня, 21:28
Аналітики ISW розцінюють заяву СЗР як спробу Кремля уникнути відповідальності
ISW: Росія готує інформаційне поле для диверсій проти Польщі
1 жовтня, 08:31
Оперна співачка неодноразово публічно критикувала російську владу
Росія засудила оперну співачку Марію Максакову до 4,5 років вʼязниці за підтримку ЗСУ
30 вересня, 20:14
Санду й партія PAS здобули парламентську більшість завдяки поєднанню кількох факторів
Вибори у Молдові. Маї Санду вдалося поламати сценарій Росії
29 вересня, 18:28
Зеленський пропонує партнерам створити спільний повітряний щит
Україна ініціює створення спільного оборонного щита з партнерами – Зеленський
29 вересня, 14:26

Політика

Зеленський доручив збільшити тиск на Росію
Зеленський доручив збільшити тиск на Росію
Ракети Tomahawk є дуже серйозним фактором стримування ‒ Стефанішина
Ракети Tomahawk є дуже серйозним фактором стримування ‒ Стефанішина
Тетяну Бережну рекомендовано на посаду міністра культури
Тетяну Бережну рекомендовано на посаду міністра культури
Труханов звернеться до США через рішення про позбавлення українського громадянства
Труханов звернеться до США через рішення про позбавлення українського громадянства
Президент розповів деталі майбутніх переговорів із Трампом
Президент розповів деталі майбутніх переговорів із Трампом
Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО
Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua