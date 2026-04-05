Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українська тенісистка продовжує запалюватися на ґрунтовому турнірі в США
фото: WTA

У півфіналі змагань у Чарльстоні Юлія Стародубцева переграла півфіналістку Ролан Гаросу та переможницю Australian Open

Українка Юлія Стародубцева продовжує творити історію на ґрунтовому турнірі серії WTA500 у Чарльстоні, де вона сенсаційно розгромила господарку кортів, експ'яту ракетку світу та восьму сіяну Медісон Кіз. Про це повідомляє «Главком».

Хід півфіналу

Матч тривав лише 1 годину 14 хвилин і завершився переконливою перемогою українки у двох сетах – 6:1, 6:4. Стародубцева обрала максимально агресивну тактику, до якої досвідчена американка виявилася абсолютно не готовою. Українка діяла надзвичайно ефективно на прийомі, реалізувавши 6 із 8 брейк-пойнтів, причому в першому сеті вона не дозволила суперниці захистити жодну власну подачу. Вона також перевершила американку за кількістю активних виграшів (винерів) – 17 проти 11, продемонструвавши більш агресивну та точну гру. Показник «чистоти» гри також був на боці Стародубцевої: вона припустилася лише 23 невимушених помилок, тоді як у Кіз цей показник склав 30. Окрім цього, українка показала високу стабільність на власній подачі, вигравши 65% м'ячів на першому м'ячі та 62% на другому, що дозволило їй впевнено контролювати хід зустрічі та вперше в кар'єрі вийти до фіналу турніру серії WTA 500.

Емоції Стародубцевої

Для українки це перший у кар'єрі вихід до фіналу турніру рівня WTA. До цього у Стародубцевої найкращим результатом на рівні WTA-туру був чвертьфінал. А загалом востаннє вона грала у фіналі професійного турніру ще у жовтні 2023 року на рівні ITF у Санта-Фе.

«У мене немає слів. Це великий момент для мене. Я просто ціную кожну секунду, проведену тут», – поділилася емоціями українка після матчу. Завдяки цьому успіху Стародубцева вже гарантувала собі підйом на 53-тю позицію в онлайн-рейтингу. У разі перемоги у фіналі вона вперше у кар'єрі увійде до топ-50 найкращих тенісисток світу.

Суперниця у фіналі

У вирішальному матчі за трофей, який відбудеться в неділю, 5 квітня, Стародубцева зустрінеться з чинною чемпіонкою турніру та першою ракеткою змагань – Джессікою Пегулою, яка є п'ятою ракеткою світу. Це буде найсерйозніший виклик у кар'єрі українки, адже Пегула є головною фавориткою домашнього турніру, хоч і не без проблем дісталася до вирішального матчу.

Нагадаємо, що 3 квітня, Стародубцева вийшла до півфіналу турніру WTA500 у Чарльстоні. Українська тенісистка у двох сетах здолала Маккартні Кесслер.  

Теги: теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua