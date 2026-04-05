Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA

У півфіналі змагань у Чарльстоні Юлія Стародубцева переграла півфіналістку Ролан Гаросу та переможницю Australian Open

Українка Юлія Стародубцева продовжує творити історію на ґрунтовому турнірі серії WTA500 у Чарльстоні, де вона сенсаційно розгромила господарку кортів, експ'яту ракетку світу та восьму сіяну Медісон Кіз. Про це повідомляє «Главком».

Хід півфіналу

Матч тривав лише 1 годину 14 хвилин і завершився переконливою перемогою українки у двох сетах – 6:1, 6:4. Стародубцева обрала максимально агресивну тактику, до якої досвідчена американка виявилася абсолютно не готовою. Українка діяла надзвичайно ефективно на прийомі, реалізувавши 6 із 8 брейк-пойнтів, причому в першому сеті вона не дозволила суперниці захистити жодну власну подачу. Вона також перевершила американку за кількістю активних виграшів (винерів) – 17 проти 11, продемонструвавши більш агресивну та точну гру. Показник «чистоти» гри також був на боці Стародубцевої: вона припустилася лише 23 невимушених помилок, тоді як у Кіз цей показник склав 30. Окрім цього, українка показала високу стабільність на власній подачі, вигравши 65% м'ячів на першому м'ячі та 62% на другому, що дозволило їй впевнено контролювати хід зустрічі та вперше в кар'єрі вийти до фіналу турніру серії WTA 500.

Емоції Стародубцевої

Для українки це перший у кар'єрі вихід до фіналу турніру рівня WTA. До цього у Стародубцевої найкращим результатом на рівні WTA-туру був чвертьфінал. А загалом востаннє вона грала у фіналі професійного турніру ще у жовтні 2023 року на рівні ITF у Санта-Фе.

«У мене немає слів. Це великий момент для мене. Я просто ціную кожну секунду, проведену тут», – поділилася емоціями українка після матчу. Завдяки цьому успіху Стародубцева вже гарантувала собі підйом на 53-тю позицію в онлайн-рейтингу. У разі перемоги у фіналі вона вперше у кар'єрі увійде до топ-50 найкращих тенісисток світу.

Суперниця у фіналі

У вирішальному матчі за трофей, який відбудеться в неділю, 5 квітня, Стародубцева зустрінеться з чинною чемпіонкою турніру та першою ракеткою змагань – Джессікою Пегулою, яка є п'ятою ракеткою світу. Це буде найсерйозніший виклик у кар'єрі українки, адже Пегула є головною фавориткою домашнього турніру, хоч і не без проблем дісталася до вирішального матчу.

Нагадаємо, що 3 квітня, Стародубцева вийшла до півфіналу турніру WTA500 у Чарльстоні. Українська тенісистка у двох сетах здолала Маккартні Кесслер.