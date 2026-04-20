Українка Подрез здійснила карколомний ривок в рейтингу після успіху на дебютному турнірі WTA

Костюк виграла турнір у Руані і підвищилася на п'ять місць

Українська тенісистка Вероніка Подрез піднялась в рейтингу WTA на 62 позиції. Про це повідомляє «Главком».

Рейтинг WTA: рекордний злет Подрез і прогрес Костюк

Жіноча та чоловіча тенісні асоціації, ATP та WTA, оновили рейтинги за результатами змагань, що відбулися в минулого тижня.

У французькому Руані сталася історична подія – перший український фінал турніру WTA, у якому зіграли Марта Костюк та 19-річна дебютантка Вероніка Подрез. Щоб пройти в нього Марта розгромила у півфіналі німкеню Татьяну Марію, тоді як Вероніка пройшла після зняття румунки Сорани Кирсті через травму ноги. Зрештою, Костюк здобула перемогу над Подрез (6:3, 6:4) та виборола другий титул у кар'єрі.

За підсумком турніру в Руані, ривок до найкращого результату в кар'єрі здійснила Подрез, яка здійнялася на 62 позиції та посідає 147-ме місце в рейтингу WTA. Переможниця фіналу Костюк підвищилася на п'ять місць і наразі 23-тя.

Лідерка збірної України Світоліна після вильоту в півфіналі Штутгарту від Кароліни Мухової зберегла сьоме місце в рейтингу WTA. Також Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова зберегли свої позиції, а Дарія Снігур повернулася в топ-100, підвищившись на три позиції наразі є 98-ю.

Рейтинг WTA

1. Аріна Соболенка – 10895 очок

2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8500

3. Коко Гофф (США) – 7279

4. Іга Швьонтек (Польща) – 7273

5. Джессіка Пегула (США) – 6136

6. Аманда Анісімова (США) – 5995

7. Еліна Світоліна (Україна) – 3910

8. Мірра Андрєєва – 3746 (+1 позиція)

9. Жасмін Паоліні (Італія) – 3722 (-1 позиція)

10. Вікторія Мбоко (Канада) – 3531

...

23. Марта Костюк (Україна) – 1722 (+5)

49. Даяна Ястремська (Україна) – 1200

53. Юлія Стародубцева (Україна) – 1139

70. Олександра Олійникова (Україна) – 945

98. Дарія Снігур (Україна) – 796 (+3)

110. Ангеліна Калініна (Україна) – 738 (-3)

147. Вероніка Подрез (Україна) – 511 (+62)

237. Катаріна Завацька (Україна) – 283 (+14)

303. Анастасія Соболєва (Україна) – 214 (-31)

Рейтинг ATP: Сачко повернувся у топ-200

Перша ракетка України в чоловічому рейтингу Віталій Сачко повернувся в топ-200 після першого в сезоні виступу в основі змагань ATP – вибув у першому колі Мюнхена після того, як подолав кваліфікацію.

Лідером рейтингу залишається Яннік Сіннер, який пропускав тиждень після виграного «Мастерса» в Монте-Карло. Його найближчий переслідувач Карлос Алькарас на тижні також не змагався – пропустив змагання в Барселоні та втратив нагоду випередити італійця за перше місце.

Рейтинг ATP

1. Яннік Сіннер (Італія) – 13350 очок

2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 12960

3. Олександр Звєрєв (Німеччина) – 5255

4. Новак Джокович (Сербія) – 4710

5. Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4100

6. Бен Шелтон (США) – 4070

7. Тейлор Фрітц (США) – 3870 (+1)

8. Алекс Де Мінаур (Австралія) – 3845 (-1)

9. Лоренцо Музетті (Італія) – 3715

10. Даніїл Мєдвєдєв – 3560

...

191. Віталій Сачко (Україна) – 307 (+17)

361. Олег Приходько (Україна) – 136 (+1)

370. В'ячеслав Белінський (Україна) – 132 (-3)

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.