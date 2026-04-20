Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українка Подрез здійснила карколомний ривок в рейтингу після успіху на дебютному турнірі WTA

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Українка Подрез здійснила карколомний ривок в рейтингу після успіху на дебютному турнірі WTA
Вероніка Подрез піднялась на 147-ме місце в рейтингу WTA
фото: WTA

Українська тенісистка Вероніка Подрез піднялась в рейтингу WTA на 62 позиції. Про це повідомляє «Главком».

Рейтинг WTA: рекордний злет Подрез і прогрес Костюк

Жіноча та чоловіча тенісні асоціації, ATP та WTA, оновили рейтинги за результатами змагань, що відбулися в минулого тижня.

У французькому Руані сталася історична подія – перший український фінал турніру WTA, у якому зіграли Марта Костюк та 19-річна дебютантка Вероніка Подрез. Щоб пройти в нього Марта розгромила у півфіналі німкеню Татьяну Марію, тоді як Вероніка пройшла після зняття румунки Сорани Кирсті через травму ноги. Зрештою, Костюк здобула перемогу над Подрез (6:3, 6:4) та виборола другий титул у кар'єрі.

За підсумком турніру в Руані, ривок до найкращого результату в кар'єрі здійснила Подрез, яка здійнялася на 62 позиції та посідає 147-ме місце в рейтингу WTA. Переможниця фіналу Костюк підвищилася на п'ять місць і наразі 23-тя.

Лідерка збірної України Світоліна після вильоту в півфіналі Штутгарту від Кароліни Мухової зберегла сьоме місце в рейтингу WTA. Також Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова зберегли свої позиції, а Дарія Снігур повернулася в топ-100, підвищившись на три позиції  наразі є 98-ю.

Рейтинг WTA

  • 1. Аріна Соболенка – 10895 очок
  • 2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8500
  • 3. Коко Гофф (США) – 7279
  • 4. Іга Швьонтек (Польща) – 7273
  • 5. Джессіка Пегула (США) – 6136
  • 6. Аманда Анісімова (США) – 5995
  • 7. Еліна Світоліна (Україна) – 3910
  • 8. Мірра Андрєєва – 3746 (+1 позиція)
  • 9. Жасмін Паоліні (Італія) – 3722 (-1 позиція)
  • 10. Вікторія Мбоко (Канада) – 3531
  • ...
  • 23. Марта Костюк (Україна) – 1722 (+5)
  • 49. Даяна Ястремська (Україна) – 1200
  • 53. Юлія Стародубцева (Україна) – 1139
  • 70. Олександра Олійникова (Україна) – 945
  • 98. Дарія Снігур (Україна) – 796 (+3)
  • 110. Ангеліна Калініна (Україна) – 738 (-3)
  • 147. Вероніка Подрез (Україна) – 511 (+62)
  • 237. Катаріна Завацька (Україна) – 283 (+14)
  • 303. Анастасія Соболєва (Україна) – 214 (-31)

Рейтинг ATP: Сачко повернувся у топ-200

Перша ракетка України в чоловічому рейтингу Віталій Сачко повернувся в топ-200 після першого в сезоні виступу в основі змагань ATP – вибув у першому колі Мюнхена після того, як подолав кваліфікацію.

Лідером рейтингу залишається Яннік Сіннер, який пропускав тиждень після виграного «Мастерса» в Монте-Карло. Його найближчий переслідувач Карлос Алькарас на тижні також не змагався – пропустив змагання в Барселоні та втратив нагоду випередити італійця за перше місце.

Рейтинг ATP

  • 1. Яннік Сіннер (Італія) – 13350 очок
  • 2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 12960
  • 3. Олександр Звєрєв (Німеччина) – 5255
  • 4. Новак Джокович (Сербія) – 4710
  • 5. Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4100
  • 6. Бен Шелтон (США) – 4070
  • 7. Тейлор Фрітц (США) – 3870 (+1)
  • 8. Алекс Де Мінаур (Австралія) – 3845 (-1)
  • 9. Лоренцо Музетті (Італія) – 3715
  • 10. Даніїл Мєдвєдєв – 3560
  • ...
  • 191. Віталій Сачко (Україна) – 307 (+17)
  • 361. Олег Приходько (Україна) – 136 (+1)
  • 370. В'ячеслав Белінський (Україна) – 132 (-3)

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua