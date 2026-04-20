Українка Подрез здійснила карколомний ривок в рейтингу після успіху на дебютному турнірі WTA
Костюк виграла турнір у Руані і підвищилася на п'ять місць
Українська тенісистка Вероніка Подрез піднялась в рейтингу WTA на 62 позиції. Про це повідомляє «Главком».
Рейтинг WTA: рекордний злет Подрез і прогрес Костюк
Жіноча та чоловіча тенісні асоціації, ATP та WTA, оновили рейтинги за результатами змагань, що відбулися в минулого тижня.
У французькому Руані сталася історична подія – перший український фінал турніру WTA, у якому зіграли Марта Костюк та 19-річна дебютантка Вероніка Подрез. Щоб пройти в нього Марта розгромила у півфіналі німкеню Татьяну Марію, тоді як Вероніка пройшла після зняття румунки Сорани Кирсті через травму ноги. Зрештою, Костюк здобула перемогу над Подрез (6:3, 6:4) та виборола другий титул у кар'єрі.
За підсумком турніру в Руані, ривок до найкращого результату в кар'єрі здійснила Подрез, яка здійнялася на 62 позиції та посідає 147-ме місце в рейтингу WTA. Переможниця фіналу Костюк підвищилася на п'ять місць і наразі 23-тя.
Лідерка збірної України Світоліна після вильоту в півфіналі Штутгарту від Кароліни Мухової зберегла сьоме місце в рейтингу WTA. Також Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова зберегли свої позиції, а Дарія Снігур повернулася в топ-100, підвищившись на три позиції наразі є 98-ю.
Рейтинг WTA
- 1. Аріна Соболенка – 10895 очок
- 2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8500
- 3. Коко Гофф (США) – 7279
- 4. Іга Швьонтек (Польща) – 7273
- 5. Джессіка Пегула (США) – 6136
- 6. Аманда Анісімова (США) – 5995
- 7. Еліна Світоліна (Україна) – 3910
- 8. Мірра Андрєєва – 3746 (+1 позиція)
- 9. Жасмін Паоліні (Італія) – 3722 (-1 позиція)
- 10. Вікторія Мбоко (Канада) – 3531
- ...
- 23. Марта Костюк (Україна) – 1722 (+5)
- 49. Даяна Ястремська (Україна) – 1200
- 53. Юлія Стародубцева (Україна) – 1139
- 70. Олександра Олійникова (Україна) – 945
- 98. Дарія Снігур (Україна) – 796 (+3)
- 110. Ангеліна Калініна (Україна) – 738 (-3)
- 147. Вероніка Подрез (Україна) – 511 (+62)
- 237. Катаріна Завацька (Україна) – 283 (+14)
- 303. Анастасія Соболєва (Україна) – 214 (-31)
Рейтинг ATP: Сачко повернувся у топ-200
Перша ракетка України в чоловічому рейтингу Віталій Сачко повернувся в топ-200 після першого в сезоні виступу в основі змагань ATP – вибув у першому колі Мюнхена після того, як подолав кваліфікацію.
Лідером рейтингу залишається Яннік Сіннер, який пропускав тиждень після виграного «Мастерса» в Монте-Карло. Його найближчий переслідувач Карлос Алькарас на тижні також не змагався – пропустив змагання в Барселоні та втратив нагоду випередити італійця за перше місце.
Рейтинг ATP
- 1. Яннік Сіннер (Італія) – 13350 очок
- 2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 12960
- 3. Олександр Звєрєв (Німеччина) – 5255
- 4. Новак Джокович (Сербія) – 4710
- 5. Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4100
- 6. Бен Шелтон (США) – 4070
- 7. Тейлор Фрітц (США) – 3870 (+1)
- 8. Алекс Де Мінаур (Австралія) – 3845 (-1)
- 9. Лоренцо Музетті (Італія) – 3715
- 10. Даніїл Мєдвєдєв – 3560
- ...
- 191. Віталій Сачко (Україна) – 307 (+17)
- 361. Олег Приходько (Україна) – 136 (+1)
- 370. В'ячеслав Белінський (Україна) – 132 (-3)
Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».
Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.
Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.
