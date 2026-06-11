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ФІФА оновила рейтинг збірних: яке місце посідає Україна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ФІФА оновила рейтинг збірних: яке місце посідає Україна
Серед представників УЄФА Україна посідає 15 місце
фото: УАФ

Синьо-жовті у рейтингу ФІФА мають в активі 1549,29 бала

ФІФА оновила рейтинг чоловічих національних збірних з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Збірна України станом на зараз посідає 32-ге місце.

Синьо-жовті у рейтингу ФІФА мають в активі 1549,29 бала. Серед представників УЄФА Україна посідає 15 місце.

Лідером рейтингу стала збірна Аргентини, яка піднялася на дві позиції. Друге місце зберегла Іспанія, третьою стала збірна Франції, яка очолювала попередній рейтинг.

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Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Теги: ФІФА Збірна України рейтинг

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