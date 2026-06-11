«Олександрія» попрощалась з лідером після вильоту в Першу лігу
Мігел Кампуш не став продовжувати контракт
«Олександрія» офіційно оголосиоа про припинення співпраці з португальським захисником Мігелем Кампушем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «містян».
За офіційною інформацією, Мігел Кампуш не став продовжувати з клубом контракт, який був чинним до 30 червня 2026 року. Футболіст отримав статус вільного агента.
«Дякуємо Мігелю за професіоналізм, самовіддачу та вагомий внесок у результати команди. Бажаємо міцного здоров'я та нових викликів та у подальшій футбольній кар'єрі», – йдеться у повідомленні.
Мігел дебютував за «Олександрію» 26 лютого 2024 року у домашньому матчі проти донецького «Шахтаря» (0:0). Загалом у Чемпіонаті України захисник провів 61 гру, відзначившись 6 забитими голами. Ще по два матчі зіграв у Кубку України, Лізі конференцій та у перехідних матчах УПЛ.
Нагадаємо, що керівництво футбольного клубу «Олександрія» ухвалило рішення не проводити радикальних змін на тренерському містку, попри пониження команди до Першої ліги.
Досвідчений український фахівець Володимир Шаран збереже свою посаду і виведе «містян» щонайменше на старт нового футбольного сезону. Перед тренерським штабом уже поставлено безальтернативне і максимально амбітне завдання на сезон – не просто повернутися до еліти вітчизняного футболу, а здобути золоті медалі та впевнену перемогу в Першій лізі.
Шаран утретє в своїй кар'єрі очолив олександрійську команду у березні поточного року, проте врятувати клуб від пониження у класі не зумів. У вирішальних поєдинках за збереження прописки в українській Прем’єр-лізі «Олександрія» поступилася столичному «Лівому Берегу».
Коментуючи цю невдачу, Шаран відверто попросив вибачення у вболівальників та керівництва, які щиро вірили в порятунок колективу. Фахівець визнав, що в цьому є беззаперечна провина всього тренерського штабу, але водночас чесно констатував, що суперники за підсумками двох перехідних поєдинків більше заслужили на право грати в УПЛ.
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