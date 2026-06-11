«Олександрія» попрощалась з лідером після вильоту в Першу лігу

Мігел Кампуш не став продовжувати контракт

«Олександрія» офіційно оголосиоа про припинення співпраці з португальським захисником Мігелем Кампушем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «містян».

За офіційною інформацією, Мігел Кампуш не став продовжувати з клубом контракт, який був чинним до 30 червня 2026 року. Футболіст отримав статус вільного агента.

«Дякуємо Мігелю за професіоналізм, самовіддачу та вагомий внесок у результати команди. Бажаємо міцного здоров'я та нових викликів та у подальшій футбольній кар'єрі», – йдеться у повідомленні.

Мігел дебютував за «Олександрію» 26 лютого 2024 року у домашньому матчі проти донецького «Шахтаря» (0:0). Загалом у Чемпіонаті України захисник провів 61 гру, відзначившись 6 забитими голами. Ще по два матчі зіграв у Кубку України, Лізі конференцій та у перехідних матчах УПЛ.

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Нагадаємо, що керівництво футбольного клубу «Олександрія» ухвалило рішення не проводити радикальних змін на тренерському містку, попри пониження команди до Першої ліги.

Досвідчений український фахівець Володимир Шаран збереже свою посаду і виведе «містян» щонайменше на старт нового футбольного сезону. Перед тренерським штабом уже поставлено безальтернативне і максимально амбітне завдання на сезон – не просто повернутися до еліти вітчизняного футболу, а здобути золоті медалі та впевнену перемогу в Першій лізі.

Шаран утретє в своїй кар'єрі очолив олександрійську команду у березні поточного року, проте врятувати клуб від пониження у класі не зумів. У вирішальних поєдинках за збереження прописки в українській Прем’єр-лізі «Олександрія» поступилася столичному «Лівому Берегу».

Коментуючи цю невдачу, Шаран відверто попросив вибачення у вболівальників та керівництва, які щиро вірили в порятунок колективу. Фахівець визнав, що в цьому є беззаперечна провина всього тренерського штабу, але водночас чесно констатував, що суперники за підсумками двох перехідних поєдинків більше заслужили на право грати в УПЛ.