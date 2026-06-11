Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Олександрія» попрощалась з лідером після вильоту в Першу лігу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Олександрія» попрощалась з лідером після вильоту в Першу лігу
Мігел Кампуш залишив «Олександрію» вільним агентом
фото: ФК Олександрія

Мігел Кампуш не став продовжувати контракт 

«Олександрія» офіційно оголосиоа про припинення співпраці з португальським захисником Мігелем Кампушем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «містян».

За офіційною інформацією, Мігел Кампуш не став продовжувати з клубом контракт, який був чинним до 30 червня 2026 року. Футболіст отримав статус вільного агента.

«Дякуємо Мігелю за професіоналізм, самовіддачу та вагомий внесок у результати команди. Бажаємо міцного здоров'я та нових викликів та у подальшій футбольній кар'єрі», – йдеться у повідомленні.

Мігел дебютував за «Олександрію» 26 лютого 2024 року у домашньому матчі проти донецького «Шахтаря» (0:0). Загалом у Чемпіонаті України захисник провів 61 гру, відзначившись 6 забитими голами. Ще по два матчі зіграв у Кубку України, Лізі конференцій та у перехідних матчах УПЛ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FC Olexandriya Official (@fcolexandriya)

Нагадаємо, що керівництво футбольного клубу «Олександрія» ухвалило рішення не проводити радикальних змін на тренерському містку, попри пониження команди до Першої ліги.

Досвідчений український фахівець Володимир Шаран збереже свою посаду і виведе «містян» щонайменше на старт нового футбольного сезону. Перед тренерським штабом уже поставлено безальтернативне і максимально амбітне завдання на сезон – не просто повернутися до еліти вітчизняного футболу, а здобути золоті медалі та впевнену перемогу в Першій лізі.

Шаран утретє в своїй кар'єрі очолив олександрійську команду у березні поточного року, проте врятувати клуб від пониження у класі не зумів. У вирішальних поєдинках за збереження прописки в українській Прем’єр-лізі «Олександрія» поступилася столичному «Лівому Берегу».

Коментуючи цю невдачу, Шаран відверто попросив вибачення у вболівальників та керівництва, які щиро вірили в порятунок колективу. Фахівець визнав, що в цьому є беззаперечна провина всього тренерського штабу, але водночас чесно констатував, що суперники за підсумками двох перехідних поєдинків більше заслужили на право грати в УПЛ.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олександрія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вінченцо Італьяно сватають в «Мілан»
«Мілан» підшукав кандидатів на випадок звільнення тренера – ЗМІ
11 травня, 17:28
Андрій Сторчоус двічі забив львів'янам
«Кудрівка» переграла «Рух» у битві аутсайдерів Прем'єр-ліги
14 травня, 14:55
Жозе Моурінью опинився на півшляху в Мадрид
«Реал» заплатить «Бенфіці» солідні відступні в разі призначення Моурінью
14 травня, 19:39
«Блаугранас» упевнено завоювали титул
«Барселона» встановила винятковий рекорд чемпіонату Іспанії
18 травня, 11:27
Андрій Ярмоленко прагне стати рекордсменом УПЛ
«Динамо» – «Кудрівка». Прогноз і анонс на матч 30 туру УПЛ Реклама
23 травня, 12:15
Хосеп Гвардіола не поспішатиме відновлювати діяльність
Гвардіола поділився планами після відставки з «Манчестер Сіті»
25 травня, 18:46
Массіміліано Аллегрі не зміг повернути гранд у головний єврокубок
«Мілан» після провального сезону звільнив тренера та трьох функціонерів
25 травня, 19:40
«Рубін» при Бердиєві двічі ставав чемпіоном Росії (2008, 2009 роки)
Титулований російський тренер поскаржився на падіння рівня чемпіонату РФ з футболу
26 травня, 11:58
Ілля Забарний розпочне фінал Ліги чемпіонів на лаві запасних
ПСЖ – «Арсенал»: стали відомі стартові склади команд у фіналі Ліги чемпіонів
30 травня, 18:04

Новини

Найкращий арбітр Африки, який отримав відмову у в'їзді до США на Мундіаль, готовий працювати в Росії
Найкращий арбітр Африки, який отримав відмову у в'їзді до США на Мундіаль, готовий працювати в Росії
Чемпіонка Європи Лівач зізналась, як налаштовується на сутички зі суперницями з країн-агресорів
Чемпіонка Європи Лівач зізналась, як налаштовується на сутички зі суперницями з країн-агресорів
«Олександрія» попрощалась з лідером після вильоту в Першу лігу
«Олександрія» попрощалась з лідером після вильоту в Першу лігу
Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги отримав ще один приз
Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги отримав ще один приз
ФІФА оновила рейтинг збірних: яке місце посідає Україна
ФІФА оновила рейтинг збірних: яке місце посідає Україна
Жіноча збірна Бразилії отримала вісім вилучень у товариському матчі проти США
Жіноча збірна Бразилії отримала вісім вилучень у товариському матчі проти США

Новини

Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Сьогодні, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
9 червня, 18:58

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua