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    Зірковий український волейболіст розповів про життя в умовах пандемії коронавірусу в Італії

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    Олег Плотницький радить не панікувати - Зірковий український волейболіст розповів про життя в умовах пандемії коронавірусу в Італії
    Олег Плотницький радить не панікувати
    Фото із соцмереж

    Олег Плотницький каже, що майбутнє волейбольного сезону в Серії А має визначитися 23 березня

    Український волейболіст Олег Плотницький, який виступає за найсильнішу команду італійської Серії А «Перуджу», розповів на власній сторінці у «Фейсбуку», як йому живеться в умовах коронавірусу в країні, яка є епіцентром пандемії в Європі.

    «За останні дні ситуація змінилася не в кращу сторону, - пише Олег.

    По-перше, з'явилася поліція в місті. Вони контролюють більше рух автомобілів і можуть зупинити будь-кого. В разі, якщо та інформація, яку ви дали поліції про свій маршрут не підтверджується, можна отримати штраф.

    По-друге, тепер обов'язково потрібно мати маску для того що б потрапити в супермаркет.

    Щодо волейболу, до 23 березня ми залишаємося в розташуванні клубу, так як 23 числа всі клуби і керівництво італійської ліги зберуться для чергової наради і наразі більшість схиляється до того, щоб завершити чемпіонат достроково.

    Так що залишається почекати один тиждень і тоді буде більше інформації».

    «Не хворійте, мийте руки і стежте за собою. А ще пам'ятаєте: паніка та туалетний папір нас не врятують від цього вірусу», - підбадьорює Плотницький своїх підписників на завершення.

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    волейбол Олег Плотницький ВК «Перуджа» коронавірус
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