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«Ти така порожня маленька людинка». Хіменес-Браво жорстко висловився про Тищенка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ектор Хіменес-Браво зізнався, що поведінка Миколи Тищенка його шокувала
фото: скріншот з відео

Ектор Хіменес-Браво розповів, чому не спілкується з Миколою Тищенком

Відомий шеф-кухар та суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповів про причини конфлікту з колишнім колегою по проєкту Миколою Тищенком. В інтерв’ю з Машею Єфросиніною він пояснив, що їхні стосунки зіпсувалися під час пандемії COVID-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Машу Єфросиніну.

За словами Хіменеса-Браво, конфлікт виник через інцидент із рестораном «Велюр. Під час жорсткого карантину, коли всі заклади були закриті, «Велюр» продовжував працювати, що викликало широкий суспільний резонанс.

«Мої ресторани були закриті, ми всі страждали, працівники сиділи без зарплати, і тут я читаю, що його ресторан працює. Я дуже розізлився», – розповів Хіменес-Браво.

Після того, як він «лайкнув» у соціальних мережах пост депутата, який викрив діяльність «Велюру», Тищенко написав йому в особисті повідомлення. «Ти лайкнув пост, що критикує мій ресторан? Це не по-дружньому», – процитував він слова Тищенка.

Ектор Хіменес-Браво зізнався, що така поведінка його шокувала. «Я подивився на це і подумав – ти така порожня маленька людинка, яка заходить на профілі інших, щоб перевірити, хто лайкає пости, а хто ні? Хто взагалі таке робить, я був у шоці», – підсумував він.

Як відомо, ресторан «Велюр» змінив назву з липня 2023 року й отримав назву Emerald, тоді ж всередині був проведений ребрендинг, власник оновив інтер’єри й меблі. В лютому 2025 року приміщення ресторану було виставлено на продаж за 1,5 млн доларів.

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Теги: скандал ресторан Микола Тищенко вірус Ектор Хіменес-Браво

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