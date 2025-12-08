Шантажувала вагітністю. Суд відправив за ґрати дівчину, яка погрожувала зірковому футболісту

Сон Хин Мін звернувся до правоохоронних органів у травні цього року

Ян відправила Сону результати УЗД щодо своєї вагітності і зажадала близько $200 тис.

У Південній Кореї було засуджено двох людей до тюремних термінів за шантаж південнокорейського футболіста Сон Хин Міна. Про повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

У червні 2024 року Ян відправила футболісту результати УЗД щодо своєї вагітності і зажадала близько 300 млн вон (близько $200 тис.), погрожуючи оприлюднити цю інформацію.

Зазначається, що кошти були нею отримані.

Навесні 2025 року дівчина разом зі своїм бойфрендом Йоном знову спробували вимагати гроші у нападника. Вдруге вони хотіли отримати 70 млн вон (близько $50 тис.).

За версією слідства, дівчина спочатку спробувала шантажувати іншу людину, але вона не відповіла на її погрози.

«Після того, як підсудна дізналася про вагітність, вона так і не встановила, чия це дитина. Постраждалим у справі виступає відома особа, вразлива перед злочином. Підсудна скористалася цим, щоб заволодіти великою сумою грошей. Навіть після передачі 300 млн вон вони спробували отримати ще більше грошей. У результаті постраждалий зазнав серйозного психологічного стресу», – заявив суд.

За даними місцевих видань, дівчина витратила отримані гроші на товари розкоші та знову зіткнулася з фінансовими труднощами.

Суд також додав, що здирники не обмежилися словесними погрозами: вони звернулися зі своєю інформацією до ЗМІ. В результаті 28-річну кореянку засуджено до 4 років позбавлення волі за шантаж, її 40-річного посправника – до двох років в'язниці за спробу шантажу. Сон Хин Мін звернувся до правоохоронних органів у травні цього року. Тоді ж фігурантів було заарештовано.

Сон Хин Мін є справжньою зіркою азійського та корейського футболу.

Зокрема, Сон став першим представником Південної Кореї, хто, будучи капітаном клубу, який виступає в єврокубках, став володарем титулу.

У серпні Сон Хин Мін перейшов у «Лос-Анджелес». До цього він 10 років виступав за англійський «Тоттенхем».