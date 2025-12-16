Головна Спорт Новини
Церемонія нагородження найкращих гравців року за версією ФІФА: де дивитися трансляцію

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Церемонія нагородження найкращих гравців року за версією ФІФА: де дивитися трансляцію
Головним претендентом на здобуття звання найкращого гравця року є Усман Дембеле
фото: Reuters

На звання найкращого футболіста 2025 року претендують 11 футболістів

У столиці Катару, місті Доха, сьогодні, 16 грудня, назвуть найкращих футболістів за версією Міжнародної федерації футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

На церемонії нагородження ФІФА «The Best FIFA Football Awards» будуть визначені найкращі футболісти, тренери, а також топгол та символічні збірні року серед чоловіків та жінок.

Зокрема на звання найкращого футболіста 2025 року претендують одразу 11 футболістів. Найбільше представництво у номінації мають два клуби: ПСЖ і «Барселона». Головним претендентом на здобуття звання найкращого є форвард чинного переможця Ліги чемпіонів Усман Дембеле, який вже завоював »Золотий м'яч» 2025 року.

У 2024 році нагороду найкращого футболіста року виграв вінгер «Реала» Вінісіус Жуніор, який проте не виборов «Золотий м'яч», ставши в підсумку другим в номінації.

Церемонія нагородження FIFA The Best 2025: де дивитись

Пряму трансляцію церемонії нагородження ФІФА за підсумками 2025 року можна буде буде переглянути на Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного та телеканалі Перший.

Церемонія нагородження ФІФА «The Best FIFA Football Awards» розпочнеться о 20:00 за Києвом. Вона триватиме близько півтори години.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

