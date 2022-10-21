Знаменитий французький футболіст завершив професійну кар'єру (відео)
39-річний гравець виступав за італійську «Салернітану»
Колишній вінгер «Баварії» та збірної Франції Франк Рібері оголосив про завершення кар'єри. Про це написав сам футболіст у своєму Twitter.
«М'яч зупиняється. Почуття всередині мене – ні. Дякую всім за цю чудову пригоду», – написав Рібері.
The ball stops. The feelings inside me do not. ✨— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022
Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨
Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨
Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨
Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE
Цього сезону 39-річний гравець виступав за італійську «Салернітану».
Нагадаємо, у Парижі було вручено престижну нагороду найкращому футболісту 2022 року.
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