Знаменитий французький футболіст завершив професійну кар'єру (відео)

Рібері завершив кар'єру у 39 років

39-річний гравець виступав за італійську «Салернітану»

Колишній вінгер «Баварії» та збірної Франції Франк Рібері оголосив про завершення кар'єри. Про це написав сам футболіст у своєму Twitter.

«М'яч зупиняється. Почуття всередині мене – ні. Дякую всім за цю чудову пригоду», – написав Рібері.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨



Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022

Цього сезону 39-річний гравець виступав за італійську «Салернітану».

Нагадаємо, у Парижі було вручено престижну нагороду найкращому футболісту 2022 року.