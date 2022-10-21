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Знаменитий французький футболіст завершив професійну кар'єру (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Знаменитий французький футболіст завершив професійну кар'єру (відео)
Рібері завершив кар'єру у 39 років
фото із соцмереж

39-річний гравець виступав за італійську «Салернітану»

Колишній вінгер «Баварії» та збірної Франції Франк Рібері оголосив про завершення кар'єри. Про це написав сам футболіст у своєму Twitter.

«М'яч зупиняється. Почуття всередині мене – ні. Дякую всім за цю чудову пригоду», – написав Рібері.

Цього сезону 39-річний гравець виступав за італійську «Салернітану».

Нагадаємо, у Парижі було вручено престижну нагороду найкращому футболісту 2022 року.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Салернітана» Франк Рібері

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