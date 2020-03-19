Легенди МЮ поселять у своїх готелях медиків, що борються з коронавірусом



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Легенди роблять добрі справи

Гарі Невілл і Раян Гіггз зробили те, що ЗМІ приписали Роналду

Легенди «Манчестер Юнайтед» Гарі Невілл і Раян Гіггз прийняли рішення надати два своїх готелі в Манчестері в безкоштовне користування Національної служби охорони здоров'я Великобританії (HNS).

Один з них знаходиться біля клубного стадіону «Олд Траффорд», а інший - в центрі міста. Відсьогодні в цих отелях можуть проживати лікарі й не боятись заразити членів своїх родин, адже щодня стикаються з коронавірусом нового типу.

«Починаючи з п'ятниці, 176 ліжок будуть зайняті працівниками HNS і медиками. Думаю, вся наша галузь повинна проявити солідарність не тільки зі співробітниками в цей непростий час, але і з тими, хто в найближчі місяці найбільше потребує житла.

Ми раді, що дійшли згоди. Це буде безкоштовно, медпрацівники зможуть залишатися там безкоштовно протягом декількох місяців. Їм необхідна ізоляція від членів сім'ї, на яких може вплинути те, що відбувається», - повідомив Гарі Невіл у відеозверненні.

Раніше керівництво Челсі передало готель Millennium при стадіоні Стемфорд Брідж для використання Національну службу охорони здоров'я Англії.

В даний момент на території Великобританії зафіксовано більше 2,6 тисячі випадків зараження коронавірусів, загинули по меншій мірі 104 особи.

Нагадаємо, минулого тижня про подібну ініціативу від Кріштіану Роналду написала газета Marca, але згодом з’ясувалось, що вона видала бажане за дійсне.