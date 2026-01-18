Путініст Овечкін взяв участь в акції на підтримку американських ЛГБТ-безхатьок

У 2017 році Овечкін заснував рух Putin Team для підтримки переобрання Путіна

Російський нападник клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) «Вашингтон» Олександр Овечкін взяв участь в акції на підтримку представників американської ЛГБТ-спільноти, які лишилися без житла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на capitalsoutsider.com.

Зазначається, що гравці «Вашингтона», включаючи Овечкіна, підписали ключки та шайби, які будуть продані на аукціоні. Кошти, отримані під час цього аукціону, будуть перераховані Фонду Ванди Алстон – некомерційної організації з Вашингтона, яка запустила програму для надання житла ЛГБТ+ молоді, що стала безхатьками.

Овечкін відомий своєю відкритою підтримкою президента РФ Володимира Путіна. У 2017 році він заснував рух Putin Team для підтримки переобрання Путіна.

Його акаунт в соціальній мережі тривалий час мав фото з Путіним, і навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Овечкін не відмовився від цього зображення.

Як повідомлялося, Овечкін потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

«Участь у міжнародних змаганнях з метою відбілювання репутації (sportwashing) Росії, поширення дезінформації, виправдання та легітимізації агресії проти України серед іноземної аудиторії, забезпечення шляхів налагодження міжнародних зв'язків та співробітництва в обхід санкцій через демонстрацію збереження присутності Росії у цивілізованому світі у складі міжнародних спортивних комітетів та федерацій», – йдеться на «Миротворці».

Також зазначається, що Овечкін є відомим прихильником та наближеною особою до Володимира Путіна.

«Отримує від президента особисті подарунки. Користуючись своєю популярністю, робить вагомий внесок у зміцнення путінської диктатури та поширення наративів кремлівської пропаганди, наголошуючи, що його дім – Росія, а Путін – його президент. У фото профілю свого приватного облікового запису в соцмережі Instagram розмістив спільне з Путіним фото. Заснував та фінансує громадський рух «Команда Путіна». Овечкін використовує свій статус зоряного міжнародного спортсмена для підтримки Путіна на міжнародній арені, зокрема у 2018-2019 роках, намагаючись увійти в оточення Дональда Трампа. У червні 2023 року отримав від Путіна подяку «за трудові успіхи та багаторічну сумлінну роботу» . 2015 року відвідував тимчасово окупований Крим», – наголошується на «Миротворці».

Нагадаємо, нападник клубу НХЛ «Вашингтон» Олександр Овечкін поспілкувався з підсанкційною головою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко та подарував їй своє джерсі.

«У Раді Федерації сьогодні великий день спорту. Крім міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова в будівлі на Великій Дмитрівці помічений рекордсмен, триразовий чемпіон світу з хокею Олександр Овечкін», – йдеться у телеграм-каналі Ради Федерації РФ.

Матвієнко, яка є давньою соратницею російського диктатора Володимира Путіна, перебуває під санкціями багатьох країн за підтримку російської війни проти України.