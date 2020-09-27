Два золота і срібло до комплекту. Українські веслувальники здобули шість медалей Кубка світу



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Людмила Лузан і Анастасія Четверикова перемогли на олімпійській дистанції 500 метрів Світлина - Федерація каное України

Головною героїнею угорського етапу стала полтавчанка Людмила Лузан

Збірна України з веслування на каное здобула четверту, п’яту і шосту нагороди на етапі Кубка світу в угорському Сеґеді. До повного комплекту медалей, здобутих у суботу, 26 вересня, під час недільних перегонів українські веслувальники додали ще дві.

Каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверикова перемогли на олімпійській дистанції 500 м. Перевага українок перед срібними призерками сягнула 2,4 секунди (переможний час – 1.58,81). Також переможниці отримали приз пам'яті дворазового олімпійського чемпіона Дьордя Колоніча.

Для Людмили Лузан ця медаль – третя у Сеґеді. В суботу вона здобула золото і бронзу.

Ще одне золото здобула жіноча четвірка каноїстом у складі Марія Кічасової-Скорик, Людмили Куклиновської, Анастасії Тодорової ти Марії Повх. Переможний час українок – 1.33,86.

Трохи згодом срібло здобула українська байдарка-четвірка у складі Дмитра Даниленка, Івана Семикіна, Олександра Сиромятникова та Олега Кухарика на дистанції 500 метрів.

Наші земляки програли переможцям змагань французам 0,55 секунди. На третьому місці команда Сербії.