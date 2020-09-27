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    Два золота і срібло до комплекту. Українські веслувальники здобули шість медалей Кубка світу

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    Людмила Лузан і Анастасія Четверикова&nbsp;перемогли на олімпійській дистанції 500 метрів - Два золота і срібло до комплекту. Українські веслувальники здобули шість медалей Кубка світу
    Людмила Лузан і Анастасія Четверикова перемогли на олімпійській дистанції 500 метрів
    Світлина - Федерація каное України

    Головною героїнею угорського етапу стала полтавчанка Людмила Лузан

    Збірна України з веслування на каное здобула четверту, п’яту і шосту нагороди на етапі Кубка світу в угорському Сеґеді. До повного комплекту медалей, здобутих у суботу, 26 вересня, під час недільних перегонів українські веслувальники додали ще дві.

    Каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверикова перемогли на олімпійській дистанції 500 м. Перевага українок перед срібними призерками сягнула 2,4 секунди (переможний час – 1.58,81). Також переможниці отримали приз пам'яті дворазового олімпійського чемпіона Дьордя Колоніча.

    Для Людмили Лузан ця медаль – третя у Сеґеді. В суботу вона здобула золото і бронзу.

    Ще одне золото здобула жіноча четвірка каноїстом у складі Марія Кічасової-Скорик, Людмили Куклиновської, Анастасії Тодорової ти Марії Повх. Переможний час українок – 1.33,86.

    Трохи згодом срібло здобула українська байдарка-четвірка у складі Дмитра Даниленка, Івана Семикіна, Олександра Сиромятникова та Олега Кухарика на дистанції 500  метрів.

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    Два золота і срібло до комплекту. Українські веслувальники здобули шість медалей Кубка світу
    Два золота і срібло до комплекту. Українські веслувальники здобули шість медалей Кубка світу
    Два золота і срібло до комплекту. Українські веслувальники здобули шість медалей Кубка світу
    Два золота і срібло до комплекту. Українські веслувальники здобули шість медалей Кубка світу
    Два золота і срібло до комплекту. Українські веслувальники здобули шість медалей Кубка світу
    Два золота і срібло до комплекту. Українські веслувальники здобули шість медалей Кубка світу
    Два золота і срібло до комплекту. Українські веслувальники здобули шість медалей Кубка світу
    Два золота і срібло до комплекту. Українські веслувальники здобули шість медалей Кубка світу
    Два золота і срібло до комплекту. Українські веслувальники здобули шість медалей Кубка світу
    Два золота і срібло до комплекту. Українські веслувальники здобули шість медалей Кубка світу
    Світлини - Федерація каное України

    Наші земляки програли переможцям змагань французам 0,55 секунди. На третьому місці команда Сербії.

     Читайте також: Українська безстрашність не вразила: Міжнародна федерація каное скасувала олімпійську кваліфікацію
    Кубок світу веслування Людмила Лузан Збірна України Олександр Сиромятников Олег Кухарик Марія Повх Людмила Куклиновська Анастасія Тодорова Анастасія Четверикова Юрій Чебан Дмитро Даниленко Іван Семикін веслування на байдарках і каное Марія Кічасова-Скорик
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