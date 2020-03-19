Українська безстрашність не вразила: Міжнародна федерація каное скасувала олімпійську кваліфікацію



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Дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан тепер веде до нових перемог підопічних НОК України

Тепер збільшити квоту учасників Ігор наші веслувальники зможуть лише крізь доні змагання

Сайт міжнародної федерації каное (ICF) повідомив про зміни в календарі цього сезоні. Найголовніша новина – відміна континентальних олімпійських відборів, зокрема європейського, який мав відбутися в Рачіце 6-7 травня.

При цьому нагода відібратися буде через світовий відбір. Він у веслуванні на байдарках та каное, а також параканое, був запланований на 21-24 травня в Дуйсбурзі, але перенесений – попередньо на кінець червня. Остаточне рішення стосовно цих змагань приймуть наприкінці квітня.

Зараз Міжнародна федерація каное обговорює з Міжнародним олімпійським комітетом можливість використання міжнародних результатів для розподілу решти квот у Токіо-2020 у веслуванні на байдарках та каное. Це рішення буде прийняте на початку квітня.

«Якщо змагання з параканое в Дуйсбурзі не відбудуться, то розподіл ліцензій в цьому виді буде проведений за підсумками чемпіонату світу-2019», - йдеться в повідомленні сайту.

Для розподілу квот у веслувальному слаломі Міжнародна федерація каное використовуватиме світові рейтинги.

Як повідомляє ICF, міжнародні змагання відкладаються або скасовуються з цього часу до 31 травня включно, а на всіх змаганнях ICF після 1 червня 2020 року ICF та організатори щодня відстежують ситуацію та оновлюють ії, як тільки надходить нова інформація.

Змагання, в яких планується участь українських спортсменів, станом на 18 березня 2020 року мають такий статус:

Олімпійська кваліфікація

Каное спринт/ параканое

6-7 травня. Рачіце (Чехія). Європейська кваліфікація та перший етап Кубка світу - скасовано

21-24 травня. Дуйсбург (Німеччина). Другий етап Кубка світу та параканое (світова кваліфікація) – перенесений (рішення буде прийняте в кінці квітня)

Веслувальний слалом

Чемпіонат Європи (Лондон) – скасовано

При цьому всі періоди тренувань перед Іграми в Токіо, заплановані в Токіо на березень та квітень, скасовані. Період підготовки до Олімпіади, встановлений на 21-31 травня в Токіо, буде завершений до 15 квітня.

Згідно з олімпійською кваліфікаційною системою з каное-слалому, рейтинг на каное у слаломі буде використовуватися для визначення місць квот спортсменів.

Веслування на байдарках та каное

Чемпіонат світу серед молоді та юніорів у Бранденбурзі 16-19 липня все ще запланований, але остаточне рішення буде прийняте 4 травня.

Чемпіонат світу в неолімпійських дисциплінах (Сеґед, 10-12 червня) – все ще запланований.

Чемпіонат світу серед ветеранів, який запланований у серпні в Теернополі, ще запланований.

Каное-слалом

Кубок світу, перший етап (Івреа, Італія, 5-7 червня) та Кубок світу, другий етап (По, Франція, 12-14 червня): ситуацію контролюють МФВ та приймаючі організатори. Рішення очікується 15 квітня.

Чемпіонати світу серед юніорів та молоді U23 (Любляна, Словенія, 7-12 липня): ситуацію контролюють МФВ та приймаючі організатори. На цьому етапі наступні дискусії відбудуться до 4 травня.

Марафон

Кубок світу, який запланований 22-24 травня в місті Пітешті (Румунія) - скасовано.

Чемпіонати світу в Норвегії ще заплановані на 27-30 серпня.

Веслування на човнах-драконах

Чемпіонати світу, заплановані на 12-15 листопада, наразі не відміняють.

Україна на Олімпіаді-2020

Наразі Україна має вже дев’ять квот для спортсменів та три квоти для човнів на Олімпійських іграх-2020: жінки, байдарка (п’ять квот для спортсменів) – К2-500 та К4-500; жінки, каное - С2-500 (2 квоти); чоловіки – С2-1000 (2 квоти).

На чемпіонаті світу-2019 збірна України здобула олімпійські ліцензії в трьох видах програми: в каное-двійці (500 м), де полтавчанка Людмила Лузан та житомирянка Анастасія Четверикова фінішували сьомими (2.08,76 при зустрічному вітрі); в байдарці-четвірці (500 м) – Марія Кічасова-Скорик (Полтавська), Марія Повх (Волинська), Анастасія Тодорова (Одеська) та Інна Грищун (Полтавська), які посіли восьме місце у фіналі (1.37,69); в каное-двійці (1000 м) – Юрій Вандюк (Волинська) та Едуард Шеметило (Полтавська).

1 вересня Міжнародна федерація каное проінформувала Національний олімпійський комітет України та Федерацію каное України про те, що Україні надано ще одне місце (квота спортсменів) на Олімпійських іграх в Токіо-2020.

Зауважимо, що українські каноїсти аж надто сильно проблемою коронавірусу не переймаються і в ці дні продовжують підготовку в Італії, на острові Сардинія. Наші веслувальники примудряються не лише продуктивно тренуватися, а й зі смаком відпочивати. При цьому тренер української збірної, дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан жодних проблем у тренуваннях на острові, на якому від коронавірусу померло уже двоє людей, не бачить.