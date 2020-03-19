Українська безстрашність не вразила: Міжнародна федерація каное скасувала олімпійську кваліфікацію
Тепер збільшити квоту учасників Ігор наші веслувальники зможуть лише крізь доні змагання
Сайт міжнародної федерації каное (ICF) повідомив про зміни в календарі цього сезоні. Найголовніша новина – відміна континентальних олімпійських відборів, зокрема європейського, який мав відбутися в Рачіце 6-7 травня.
При цьому нагода відібратися буде через світовий відбір. Він у веслуванні на байдарках та каное, а також параканое, був запланований на 21-24 травня в Дуйсбурзі, але перенесений – попередньо на кінець червня. Остаточне рішення стосовно цих змагань приймуть наприкінці квітня.
Зараз Міжнародна федерація каное обговорює з Міжнародним олімпійським комітетом можливість використання міжнародних результатів для розподілу решти квот у Токіо-2020 у веслуванні на байдарках та каное. Це рішення буде прийняте на початку квітня.
«Якщо змагання з параканое в Дуйсбурзі не відбудуться, то розподіл ліцензій в цьому виді буде проведений за підсумками чемпіонату світу-2019», - йдеться в повідомленні сайту.
Для розподілу квот у веслувальному слаломі Міжнародна федерація каное використовуватиме світові рейтинги.
Як повідомляє ICF, міжнародні змагання відкладаються або скасовуються з цього часу до 31 травня включно, а на всіх змаганнях ICF після 1 червня 2020 року ICF та організатори щодня відстежують ситуацію та оновлюють ії, як тільки надходить нова інформація.
Змагання, в яких планується участь українських спортсменів, станом на 18 березня 2020 року мають такий статус:
Олімпійська кваліфікація
Каное спринт/ параканое
6-7 травня. Рачіце (Чехія). Європейська кваліфікація та перший етап Кубка світу - скасовано
21-24 травня. Дуйсбург (Німеччина). Другий етап Кубка світу та параканое (світова кваліфікація) – перенесений (рішення буде прийняте в кінці квітня)
Веслувальний слалом
Чемпіонат Європи (Лондон) – скасовано
При цьому всі періоди тренувань перед Іграми в Токіо, заплановані в Токіо на березень та квітень, скасовані. Період підготовки до Олімпіади, встановлений на 21-31 травня в Токіо, буде завершений до 15 квітня.
Згідно з олімпійською кваліфікаційною системою з каное-слалому, рейтинг на каное у слаломі буде використовуватися для визначення місць квот спортсменів.
Веслування на байдарках та каное
Чемпіонат світу серед молоді та юніорів у Бранденбурзі 16-19 липня все ще запланований, але остаточне рішення буде прийняте 4 травня.
Чемпіонат світу в неолімпійських дисциплінах (Сеґед, 10-12 червня) – все ще запланований.
Чемпіонат світу серед ветеранів, який запланований у серпні в Теернополі, ще запланований.
Каное-слалом
Кубок світу, перший етап (Івреа, Італія, 5-7 червня) та Кубок світу, другий етап (По, Франція, 12-14 червня): ситуацію контролюють МФВ та приймаючі організатори. Рішення очікується 15 квітня.
Чемпіонати світу серед юніорів та молоді U23 (Любляна, Словенія, 7-12 липня): ситуацію контролюють МФВ та приймаючі організатори. На цьому етапі наступні дискусії відбудуться до 4 травня.
Марафон
Кубок світу, який запланований 22-24 травня в місті Пітешті (Румунія) - скасовано.
Чемпіонати світу в Норвегії ще заплановані на 27-30 серпня.
Веслування на човнах-драконах
Чемпіонати світу, заплановані на 12-15 листопада, наразі не відміняють.
Україна на Олімпіаді-2020
Наразі Україна має вже дев’ять квот для спортсменів та три квоти для човнів на Олімпійських іграх-2020: жінки, байдарка (п’ять квот для спортсменів) – К2-500 та К4-500; жінки, каное - С2-500 (2 квоти); чоловіки – С2-1000 (2 квоти).
На чемпіонаті світу-2019 збірна України здобула олімпійські ліцензії в трьох видах програми: в каное-двійці (500 м), де полтавчанка Людмила Лузан та житомирянка Анастасія Четверикова фінішували сьомими (2.08,76 при зустрічному вітрі); в байдарці-четвірці (500 м) – Марія Кічасова-Скорик (Полтавська), Марія Повх (Волинська), Анастасія Тодорова (Одеська) та Інна Грищун (Полтавська), які посіли восьме місце у фіналі (1.37,69); в каное-двійці (1000 м) – Юрій Вандюк (Волинська) та Едуард Шеметило (Полтавська).
1 вересня Міжнародна федерація каное проінформувала Національний олімпійський комітет України та Федерацію каное України про те, що Україні надано ще одне місце (квота спортсменів) на Олімпійських іграх в Токіо-2020.
Зауважимо, що українські каноїсти аж надто сильно проблемою коронавірусу не переймаються і в ці дні продовжують підготовку в Італії, на острові Сардинія. Наші веслувальники примудряються не лише продуктивно тренуватися, а й зі смаком відпочивати. При цьому тренер української збірної, дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан жодних проблем у тренуваннях на острові, на якому від коронавірусу померло уже двоє людей, не бачить.