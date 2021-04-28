«Зоря» поступилася «Олімпіку» й втратила шанс наблизитися до «Шахтаря»

За три тури до фінішу відстань у чотири очки між другою і третьою командами чемпіонату України зберіглася

«Зоря» зазнала поразки в перенесеному матчі чемпіонату України від «Олімпіка» і втратила нагоду скоротити до мінімуму відстань від «Шахтаря». «Гірники» можуть перевести подих, їхня перевага над переслідувачами в чотири очки залишилася.

Негаразди почали переслідувати «Зорю» після вилучення голкіпера Ніколи Васіля. У рівних складах команда Віктора Скрипника впевнено володіла ініціативою, одного разу навіть забила гол, який арбітр відмінив після перегляду відеоповтору. Система VAR ще раз допомогла встановити відсоток провини Васіля. Воротар кудись побіг у фланг, зіштовхнувся з нападником суперників і був покараний.

А після перерви «Олімпік» скористався чисельною перевагою. Спочатку Руслан Бабенко забив у ворота колишньої команди, згодом Максим Тейшейра подвоїв перевагу, а перед фінальним свистком гості зуміли забити гол престижу – 2:1.

«Олімпік» здобув першу перемогу після нового року і на три очки відірвався від аутсайдера «Миная». «Зоря» з 41 очком залишилася третьою. У «Шахтаря» – 44.