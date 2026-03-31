Нетаньягу балансує між Росією та Україною: Зеленський про прем’єра Ізраїлю

Глава держави наголосив, що Україна готова до співпраці з Ізраїлем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу намагається балансувати у відносинах між Росією та Україною, попри війну та співпрацю Москви з Іраном. Про це глава держави сказав в інтерв’ю N12 після повернення з Близького Сходу, де він відвідав низку країн регіону. Водночас Ізраїль став єдиною державою, яку він не відвідав, пише «Главком».

За словами Зеленського, з початку повномасштабної війни контактів із ізраїльським керівництвом фактично не було.

«З початку війни я не мав жодних контактів з прем’єр-міністром Ізраїлю чи президентом Ізраїлю. Тому ми нікого не відправляли до Ізраїлю, і ніхто також не просив нас про допомогу», – заявив він.

Президент також звернув увагу на обмежену комунікацію між сторонами. За його словами, за останні три роки він лише один раз зустрічався з Нетаньягу та двічі спілкувався з ним телефоном.

«У мене таке відчуття, що Нетаньягу завжди намагається балансувати між Росією та Україною, навіть коли очевидно, що Росія допомагає Ірану. Він прем’єр-міністр, і він має вирішувати», – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна готова до співпраці з Ізраїлем, зокрема у сфері безпеки та оборони.

«У нас є речі, які потрібні Ізраїлю, і в Ізраїлю є речі, які потрібні нам. Він це добре знає. У нас великий дефіцит протиповітряної оборони, але в нас також є можливості, яких немає в Ізраїлю, і ми готові до такого діалогу», – підкреслив він.

Зеленський також зазначив, що рішення щодо рівня взаємодії залежить від ізраїльської сторони.

«Коли ви хочете отримати допомогу, ви маєте бути відкритими та пояснити, в чому проблема. Інакше ви не зможете допомогти», – додав президент.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що під час підготовки міжнародного турне не контактував з ізраїльською стороною ні на політичному, ні на експертному рівні.

Зазначимо, що останніми днями Володимир Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу, зокрема Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар та Йорданію, і повідомив про досягнуті домовленості та проведені переговори з партнерами. Президент зазначив, що йдеться про взаємну допомогу, при цьому Україна зацікавлена у антибалістичному напрямку з огляду на наявний дефіцит, а також у вирішенні викликів в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення дизельним пальним.