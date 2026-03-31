Нетаньягу балансує між Росією та Україною: Зеленський про прем’єра Ізраїлю

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Остання розмова Нетаньягу та Зеленського відбулася в січні 2025 року
фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу намагається балансувати у відносинах між Росією та Україною, попри війну та співпрацю Москви з Іраном. Про це глава держави сказав в інтерв’ю N12 після повернення з Близького Сходу, де він відвідав низку країн регіону. Водночас Ізраїль став єдиною державою, яку він не відвідав, пише «Главком».

За словами Зеленського, з початку повномасштабної війни контактів із ізраїльським керівництвом фактично не було.

«З початку війни я не мав жодних контактів з прем’єр-міністром Ізраїлю чи президентом Ізраїлю. Тому ми нікого не відправляли до Ізраїлю, і ніхто також не просив нас про допомогу», – заявив він.

Президент також звернув увагу на обмежену комунікацію між сторонами. За його словами, за останні три роки він лише один раз зустрічався з Нетаньягу та двічі спілкувався з ним телефоном.

«У мене таке відчуття, що Нетаньягу завжди намагається балансувати між Росією та Україною, навіть коли очевидно, що Росія допомагає Ірану. Він прем’єр-міністр, і він має вирішувати», – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна готова до співпраці з Ізраїлем, зокрема у сфері безпеки та оборони.

«У нас є речі, які потрібні Ізраїлю, і в Ізраїлю є речі, які потрібні нам. Він це добре знає. У нас великий дефіцит протиповітряної оборони, але в нас також є можливості, яких немає в Ізраїлю, і ми готові до такого діалогу», – підкреслив він.

Зеленський також зазначив, що рішення щодо рівня взаємодії залежить від ізраїльської сторони.

«Коли ви хочете отримати допомогу, ви маєте бути відкритими та пояснити, в чому проблема. Інакше ви не зможете допомогти», – додав президент.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що під час підготовки міжнародного турне не контактував з ізраїльською стороною ні на політичному, ні на експертному рівні. 

Зазначимо, що останніми днями Володимир Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу, зокрема Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар та Йорданію, і повідомив про досягнуті домовленості та проведені переговори з партнерами. Президент зазначив, що йдеться про взаємну допомогу, при цьому Україна зацікавлена у антибалістичному напрямку з огляду на наявний дефіцит, а також у вирішенні викликів в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення дизельним пальним. 

Читайте також:

Читайте також

Працівник перевіряє безпілотник-перехоплювач P1-Sun FPV перед польотом на полігоні під час іспиту для військових операторів безпілотників льотної академії SkyFall. Україна, 6 березня 2026 року
Як Україна раптом стала донором безпеки для найбагатших країн світу
13 березня, 18:38
У Росії виникла нестача ракет для ППО
РФ витратила ракети ППО і опинилася перед вибором, що захищати
13 березня, 15:40
Речник МЗС України Георгій Тихий нагадав, що іранський режим безпосередньо сприяє російській агресії проти України
Україна відповіла на погрози Ірану
14 березня, 20:58
Ормузька протока залишається відкритою для більшості країн світу
Іран заявив, що Ормузька протока закрита лише для США та Ізраїлю
15 березня, 00:41
Україні важливо вистояти упродовж найважчих часів, щоб укласти мирну угоду на вигідних умовах
Коли війна в Україні закінчиться: командир «Ахіллесу» назвав імовірний рік
14 березня, 20:52
Уповноважена із захисту державної мови зауважила, що українці легко засвоюють російську через її вірусність
Нахабна мова сили: омбудсменка пояснила, як російська впливає на українців
15 березня, 16:40
Скотт Бессент запевнив, що скасування санкцій на російські нафтопродукти не збільшило прибутки Росії
Скільки грошей принесе Росії послаблення санкцій? Мінфін США зробив заяву
23 березня, 10:27
Кадрові зміни в СБУ, Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Головне за 25 березня 2026
Кадрові зміни в СБУ, Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Головне за 25 березня 2026
25 березня, 21:19
За словами глави держави, щомісяця Росія втрачає до 35 тис. осіб на війні
«Втрачають страшну кількість людей». Президент спрогнозував, чи почне РФ масову мобілізацію
26 березня, 11:02

Політика

Скільки разів Трамп заявляв про кінець війни з Іраном: підрахунок Axios
Скільки разів Трамп заявляв про кінець війни з Іраном: підрахунок Axios
Нетаньягу балансує між Росією та Україною: Зеленський про прем’єра Ізраїлю
Нетаньягу балансує між Росією та Україною: Зеленський про прем’єра Ізраїлю
Зеленський передав лідерам країн Близького Сходу докази співпраці Росії з Іраном
Зеленський передав лідерам країн Близького Сходу докази співпраці Росії з Іраном
Союзники США в Перській затоці закликають Трампа не зупиняти війну з Іраном – AP
Союзники США в Перській затоці закликають Трампа не зупиняти війну з Іраном – AP
США відновили роботу посольства у Венесуелі
США відновили роботу посольства у Венесуелі
Бальна зала Трампа в Білому домі включатиме підземний військовий комплекс
Бальна зала Трампа в Білому домі включатиме підземний військовий комплекс

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
