Еррол Маск розповів про свого сина в інтерв’ю під час візиту до Москви

Батько американського мільярдера та бізнесмена Ілона Маска – Еррол Маск розкрив секрет свого сина. Еррол Маск розповів, як його син таємно їздить до інших країн, щоб уникнути осуду та публічної уваги. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю.

Батько Ілона Маска вкотре відвідав Росію, він приїхав до країни агресорки, де дав інтерв'ю російському медіа «ТАСС». Під час інтерв’ю Маск заявив, що його діти «подорожують, користуючись дипломатичним імунітетом».

Таких заходів діти Ерола Маска вживають, аби уникнути розголосу, у якій саме країні вони перебувають. Особливо цим користується Ілон Маск. Як розповів Еррол Маск, Ілон Маск таємно відвідує різні країни, як під час його нещодавньої подорожі до ПАР.

Якщо ж Ілон Маск їздить до інших країн не таємно, то його поїздки викликають багато запитань та критики. «Так ось, він нещодавно приїжджав до ПАР, і ніхто про це не знав. Він прилітає і відлітає. В іншому випадку виникає надто багато питань, надто багато критики з боку компаній, з якими він пов’язаний, що він даремно витрачає свій час, не виконує своєї роботи», – розповів Еррол Маск.

Також батько мільярдера згадав, що нещодавно говорив з Ілоном Маском у контексті таємних подорожей та пропонував сину зупинитися в Москві. «Я не бачу нічого поганого в тому, щоб зупинитися в такому місті, як Москва», – зауважив він.

Нагадаємо, батько Маска приїхав до Росії та заявив, що хотів би побачити хокейний матч РФ – США. Програма поїздки Еррола Маска до країни-агресора, яка триватиме понад два тижні, передбачає відвідування Москви, Нижнього Новгорода, Володимирської області та Казані.

Такожд повідомлялося, бізнесмен та батько мільярдера Ілона Маска Еррол Маск заявив, що хоче відвідати українські території, які окупувала РФ. Торік Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, прибув до Москви, щоб взяти участь у форумі, який організував головний ідеолог Путіна Олександр Дугін.