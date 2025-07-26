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«Більше поставок зброї – більше ударів». Росія на Радбезі ООН зробила зухвалу заяву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Більше поставок зброї – більше ударів». Росія на Радбезі ООН зробила зухвалу заяву
Зі слів Полянського, Росія не воює з цивільними мешканцями
скриншот з відео

Він пригрозив, що чим більше буде військових поставок Україні, тим більше буде ударів

25 липня Радбез ООН зібрався для обговорення російських обстрілів та гуманітарної ситуації в Україні.

В. о. постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський на засіданні Ради Безпеки ООН зробив зухвалу заяву про удари по українських містах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію виступу росіянина.

«Ми знищували, знищуємо і будемо знищувати військову інфраструктуру «київського режиму» в рамках демілітаризації цієї країни, яка є однією з цілей нашої «сво». Ми не б'ємо по цивільних об'єктах», – сказав він.

Зі слів Полянського, Росія не воює з цивільними мешканцями, а воює з «київським режимом». Він пригрозив, що чим більше буде військових поставок Україні, тим більше буде ударів.

«Це не наш вибір, ми давно і послідовно пропонували вирішити «українську кризу» у через дипломатію», – зазначив він.

Росіянин сказав, що 31 липня відбудеться наступне засідання Радбезу ООН по Україні.

Раніше постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Кремль готовий до перемир’я, якщо Україна зупинить мобілізацію, а Захід припинить постачати їй зброю

Нагадаємо, на переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Зауважимо, у Стамбулі відбувся третій раунд мирних перемовин української та російської делегацій.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відзначив конструктивність третього раунду переговорів між Києвом та Москвою, що завершився в Стамбулі, і їхню орієнтованість на досягнення результатів

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Теги: росія Радбез ООН

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