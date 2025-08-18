Головна Країна Суспільство
Запоріжжя стане наступною ціллю: Сирський розповів про плани росіян

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Запоріжжя стане наступною ціллю: Сирський розповів про плани росіян
Окрім Запорізького, зауважив Головком ЗСУ, росіяни активно атакують на Покровському та Лиманському напрямках
Росіяни хочуть прорвати оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку, аби захопити усю область

Росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. Про це, як пише «Главком», в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Ворог, наголосив він, хоче прорвати оборону Збройних сил України на цьому напрямку та просуватися вглиб території. ЗС РФ планують захопити усю область включно з Запоріжжям.

Окрім Запорізького та Покровського напрямків, де тривають важкі бої, росіяни, ймовірно, намагатимуться просуватися у Новопавлівському напрямку. «І активно ведуться дії на Лиманському напрямку – там також росіяни намагаються досягти успіхів, але там бойові дії мають менший масштаб», – розповів генерал.

Олександр Сирський вважає, що імітацією участі у переговорах глава Кремля Володимир Путін, скоріше за все, намагається виграти час, адже він не припинив хотіти захопити території України попри усі втрати, які у Росії лише постійно зростають.

«По-перше, його темпи наступу дуже сповільнилися. По-друге, рівень втрат дуже високий. Але ж вони з такою впертістю намагаються досягти тих цілей, які вони собі поставили», – зауважив Олександр Сирський, наголошуючи, що ЗСУ повинні захищати свою землю й іншого шляху у них немає.

Нагадаємо, за останні 1010 днів війни ворог окупував 5842 квадратні кілометри нашої землі. Це менше одного відсотка території України.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, як інформує «Главком», що лише за останній місяць Україна ліквідувала до 20 тис. російських солдатів. Це, за його словами, свідчить про величезні втрати, яких зазнає Росія у війні проти України.

Теги: ЗСУ війна Олександр Сирський

