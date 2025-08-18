Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 18 серпня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 18 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1272-день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного ракетного удару двома ракетами та 55 авіаційних ударів, скинувши при цьому 102 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1634 дрони-камікадзе та здійснили 3345 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

18 серпня станом на 22:00 відбулося 133 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог дев’ять разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Амбарне.

Лінія фронту станом на 18 серпня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив вісім наступальних дій у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки та Загризового, дотепер триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 18 серпня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 11 штурмів у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Дробишеве і Ямпіль.

Лінія фронту станом на 18 серпня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Серебрянка, Григорівка та Виїмка.

Лінія фронту станом на 18 серпня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог тричі атакував у районах Білої Гори, українські підрозділи відбили всі атаки окупантів.

Лінія фронту станом на 18 серпня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Наші оборонці сьогодні відбили чотири атаки окупантів. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток. Успіху не мав.

Лінія фронту станом на 18 серпня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Противник 52 рази атакував позиції у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган. Наші захисники відбили 48 штурмів, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 18 серпня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили десять атак у районах населених пунктів Новопавлівка, Грушівське, Філія, Зірка, Вільне Поле, Маліївка, Іванівка, Олександроград та в бік Комишувахи. Чотири боєзіткнення ще тривають.

Лінія фронту станом на 18 серпня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1272-й день повномасштабної війни в Україні.

