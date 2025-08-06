«Ми їх повністю «розкатали». Генерал Апостол дав інтерв’ю на річницю Курської операції

Генерал Апостол: Ми маємо помститися за наших людей, яких вбила Росія, за знищені міста, села, за наші території

«Вони довго пам’ятатимуть нашу бригаду»

6 серпня 2024 року розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію РФ. Заступник начальника Генштабу генерал Олег Апостол розповів в інтерв'ю «Главкому» про підготовку до операції та бої, які вела 95-та десантно-штурмова бригада.

Генерал пригадав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський одним із перших повідомив йому, як командиру бригади, про заплановану операцію – це сталося ще на початку червня. Однак через критичну ситуацію в Торецьку всю його бригаду терміново перекинули туди, тож вони не брали участі безпосередньо в прориві на Курщині.

«Багато своїх сил з Донбасу противник потім перекинув на Курщину. Я знаю, бо мої хлопці потім на Курщині взяли полоненого, офіцера з ЧВК «Ветеран», який воював у Торецьку. Отже, нас замінили в Торецьку, і через п’ять днів моя бригада вже пішла в наступ на Курщині. На той час наші війська вже зайняли Суджу. Прорив здійснили 80-а, 82-а бригади і окремі штурмові полки – 225-й і 33-й, а ми через них пішли наступати у своїй смузі відповідальності», – зазначив Апостол.

Заступник начальника Генштабу пригадав, що у перші дні противник утік із Суджі до Малої Локні та розташувався на території жіночої виправної установи, яка була крайнім форпостом ворога. За його словами, їхні підрозділи відрізали росіян від логістики й взяли в кільце. Тоді там загинув комбат окупантів, а начальнику штабу просто пощастило вижити.

Генерал пояснив, що коли по паркану били танками і «мардерами» (німецька бойова машина піхоти – «Главком»), він заборонив стріляти по будівлях із ґратами, вважаючи, що там можуть бути жінки-ув’язнені. Згодом з’ясувалося, що колонія, вочевидь, уже не діяла і жінок там на той момент не було. Він додав: якби йому було відомо, що там немає жінок, то ніхто з ворогів із тієї зони не вийшов би живим.

«Немає нічого кращого, ніж валити п**рів на їхній території. Ми маємо помститися за наших людей, яких вбила Росія, за знищені міста, села, за наші території», – наголосив військовий.

Генерал зазначив, що кожен комбат йому довіряв, і, на його переконання, підрозділи впевнено впоралися із завданням на Курщині. За його словами, захоплення території відбулося дуже швидко – як на техніці, так і в пішому порядку. Він також висловив переконання, що якби у їхній зоні відповідальності діяли ще дві бригади ДШВ, то вдалося б захопити значно більшу територію.

«Я знаю на всі 100%, що жоден з моїх хлопців не чіпав місцевих. Мої хлопці – всі адекватні люди, у них немає зла. Не дай Бог, якби я дізнався, що щось таке сталося, то злетіли б усі командири з посад, а винні зразу ж сіли б у тюрму», – додав Апостол.

Заступник начальника Генштабу підсумував: «Це історія, яку Росія вже ніколи не зітре. Це підняло імідж України у світі. Ви бачили, якою була реакція Росії та світової спільноти – вони й уявити не могли, що ЗСУ на таке наважаться».

До слова, група десантників 80-ї Галицької бригади під час боїв на Курщині потрапила під ворожий обстріл. Троє бійців отримали важкі поранення, але завдяки товаришу, який постраждав найменше, всі змогли вибратися з оточення і дійти до своїх.