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У Хмельницькому безробітний, який вкрав ноутбук і 26 шоколадних батончиків, сів у тюрму

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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У Хмельницькому безробітний, який вкрав ноутбук і 26 шоколадних батончиків, сів у тюрму
На момент злочину обвинувачений перебував під дією наркотиків
ілюстративне фото/depositphotos.com

Обвинувачений обчистив кав’ярню під час комендантської години

У Хмельницькому суд призначив п’ять років позбавлення волі чоловікові за вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, вночі 14 травня цього року обвинувачений вчинив злочин. Перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Сілістра» у Хмельницькому, він за допомогою викрутки проліз через вікно кав’ярні «Мануфактура кави». Звідти обвинувачений виніс ноутбук, дві упаковки вологих серветок, дві упаковки розчинного шоколаду, 26 шоколадних батончиків Рісnіс, дві пачки соку та електронні ваги. Загальна сума збитків склала понад 3 тис. грн

У суді обвинувачений визнав вину і підтвердив, що все награбоване повернув поліцейським після викриття. Додав, що щиро розкаються у вчиненому.

Ухвалюючи вирок, Феміда дійшла висновку про не можливість виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства. Також суд врахував то й факт, що правопорушення було скоєно у стані наркотичного сп’яніння. Такий висновок надав Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги.

До набрання чинності вироку обвинувачений перебуватиме під вартою. Крім того, він повинен сплатити у держбюджет 6,2 тис. грн витрат на залучення експерта.

Нагадаємо, що санкція статті Кримінального кодексу, за якою судили крадія, передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», Печерський райсуд Києва визнав винним переселенця із Донеччини у вчиненні крадіжки елітного спиртного напою і призначив п’ять років і два місяці позбавлення волі.

Раніше Тлумацький районний суд Івано-Франківської області виніс вирок дяку храму ПЦУ Роману Березовському, який вкрав скрипку у малолітньої дівчинки на дитячому майданчику. Суд звільнив крадія від тюремного ув’язнення, встановивши рік іспитового терміну.

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Теги: війна Хмельницький злочин майно вирок

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Кримінал

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