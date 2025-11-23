Головна Спорт Новини
Черговий гол Ваната наближає «Жирону» до збереження прописки в Ла Лізі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Черговий гол Ваната наближає «Жирону» до збереження прописки в Ла Лізі
Ванат має найбільшу кількість голів за свій клуб у цьому сезоні разом з Крістіаном Стуані
фото: офіційний сайт ФК «Жирона»

«Жирона», яка має найбільше українське представництво в топ-чемпіонатах Європи, продовжує оговтуватися від фіаско на старті сезону

Нападник «Жирони» Владислав Ванат відзначився голом у виїзному матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги проти «Реала Бетіса», який завершився нічиєю 1:1. Про це повідомляє «Главком»

Український форвард, який розпочав гру у стартовому складі, вивів свою команду вперед на 20-й хвилині, коли замкнув передачу Брайана Хіля, відправивши м'яч у ворота з близької відстані. Цей гол став четвертим для 23-річного Ваната у 11 матчах за «Жирону» в усіх турнірах, також на його рахунку є одна результативна передача.  Ванат провів на полі 82 хвилини і був серед найкращих гравців, отримавши оцінку 7,1 бала від SofaScore. Його статистика включала: 77% точних передач, 23 дотики до м'яча, три фоли та два зароблені на собі фоли.

Інший український легіонер «Жирони», Віктор Циганков, також вийшов у стартовому складі та відіграв 66 хвилин. Це був його восьмий матч за клуб у нинішньому сезоні. Циганков отримав оцінку 6,6 бала, зробивши один ключовий пас та 77% точних передач, а також завдавши один удар по воротах.

Попри гол Ваната та нічийний результат, після 13 зіграних турів «жиронці» залишаються у складній ситуації, посідаючи 18-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги, що знаходиться у зоні вильоту. Тим не менше, вони ділять цю сходинку з Осасуною, якій поступаються за різницею м'ячів. 

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

