Ганебний вчинок: шведський футболіст глузував з зовнішності гравця «Штутгарта»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Едвардсен не вперше потрапляє у скандал: його пов'язують з групою хуліганських ультрас у Швеції
фото: REUTERS/Peter Lous

За вчинок до гравця були застосовані відповідні заходи 

Нападник «Гоу Ехед Іглз» Віктор Едвардсен отримав грошовий штраф за неприпустимі жести на адресу півзахисника «Штутгарта» Анджело Штіллера під час гри Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком»

Німецький футболіст народився з розщепленим піднебінням та має характерну для нього форму носа. Це виникає, коли частини обличчя дитини не зростаються належним чином під час розвитку в утробі матері.

Під час гри у четвер Едвардсен показав непристойні жести, що стосувалися носа Штіллера, оскільки ця вроджена вада може впливати на його форму. Клуб «Гоу Ехед Іглз» оштрафував 29-річного шведського гравця на 500 євро. Ці кошти будуть передані на фінансування соціальних проєктів клубу.

Після матчу, який його команда програла німецькому «Штутгарту» з рахунком 4:0, Едвардсен особисто прийшов до роздягальні суперників, щоб вибачитися перед Штіллером.

Сам Едвардсен публічно прокоментував інцидент: «Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб вибачитися за свою поведінку. Між нами було сказано та зроблено те, чому не місце на футбольному полі. Я є прикладом для наслідування і повинен діяти відповідно».

Генеральний менеджер «Гоу Ехед Іглз» Ян Віллем ван Доп заявив, що клуб повністю засуджує дії свого гравця: «Як клуб, ми абсолютно незадоволені поведінкою Віктора і дистанціюємося від неї. Добре, що він вибачився після матчу, але це все одно залишає пляму на цьому вечорі». 

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

