Олег Ляшко став командиром полку і отримав нове звання (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Колишній народний депутат Олег Ляшко отримав підвищення по службі в ЗСУ
фото з відкритих джерел

Батальйон дронарів Олега Ляшка розширився до полку й шукає нових бійців

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, який з 2022 року служить у лавах Збройних сил України, отримав підвищення. Його призначили командиром новоствореного полку безпілотних систем, Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела та допис видання In Factum.

«Главкому» стало відомо, що батальйон безпілотних систем на чолі з ексдепутатом Олегом Ляшком 63-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України у складі 3-го армійського корпусу розширився до полку.

«Усім нам відомий комбат Олег Ляшко стає комполка. Повага. Тіп тихо, спокійно і методично будує непогану військову кар’єру. Зумівши організувати один з кращих підрозділів безпілотних систем у складі лінійної бригади», – йдеться в дописі In Factum.

Нова посада та звання Ляшка

Олег Ляшко отримав звання полковника
фото з відкритих джерел

Повідомляється, що командування Сухопутних військ Збройних Сил України призначило колишнього народного депутата від Радикальної партії, старшого лейтенанта Олега Ляшка командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування «Схід».

Разом із призначенням на вищу посаду Ляшку було присвоєно військове звання полковника. У документах зазначається, що рішення ухвалено в умовах особливого періоду з урахуванням значного бойового досвіду офіцера, попри відсутність у нього повної профільної військової освіти.

Бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої бригади також сповіщають про масштабування підрозділу.

«З благословіння командира повідомляю і прошу розголосу: батальйон безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади було масштабовано до окремого полку в складі 3-го армійського корпусу, і ми шукаємо таланти на «крила» (ударні чи розвідувальні). Потрібні свідомі, працьовиті люди без залежностей від бухла, наркоти і азартних ігор», – пише у соцмережі Х користувач з ніком Михайло Сергійович.

Бойовий шлях Олега Ляшка

Олег Ляшко став командиром полку
фото з відкритих джерел
  • Серпень 2022: Олег Ляшко вступив до лав Збройних Сил України.
  • Осінь 2024: Очолив батальйон безпілотних систем у складі 63-ї окремої механізованої бригади. Під його керівництвом підрозділ став одним із найефективніших у Збройних силах, регулярно входячи до топів за кількістю знищеної ворожої техніки.
  • Січень 2026: Отримав від Президента України орден «За заслуги» III ступеня за особисту мужність і самовідданість. 

    Олег Ляшко отримав нагороду від президента
    фото: Офіс президента України

«Главком» писав, що екснардеп та військовослужбовець Олег Ляшко показав свій орден, яким його нагородив Володимир Зеленський за захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Нагороду також отримав батальйон безпілотних систем 63 омбр, де служить Олег Ляшко. Його військовому вручив міністр оборони Михайло Федоров. Батальйон увійшов до п’ятірки кращих у Силах Оборони. 

Нагадаємо, що Олег Ляшко служив у батальйоні безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. У 2025 році його призначили командиром батальйону. За даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Олег Ляшко за два роки служби в бригаді почав «одразу почав глибоко вдаватися в суть безпілотних систем та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість».

2026 рік може стати рекордним за кількістю втраченої зброї. МВС назвало цифру
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Серце воїна зупинилося під час відпустки. Згадаймо Романа Сагайдаковського
Олег Ляшко став командиром полку і отримав нове звання (фото)
В Україні до +25°, але пройдуть короткочасні дощі: погода на 8 травня 2026
На окупованій Луганщині лунали вибухи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
