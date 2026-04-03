Росія, Китай та Франція заблокували в ООН резолюцію про деблокаду Ормузької протоки

Аліна Самойленко
фото: AP

Раніше Іран перекрив Ормузьку протоку, що спричинило значні логістичні проблеми для світової торгівлі

Три постійні члени Ради Безпеки ООН із правом вето – Росія, Китай та Франція – виступили проти проекту резолюції, який дозволяв застосування військової сили для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Документ, ініційований Бахрейном за підтримки країн Перської затоки, закликав надати державам право використовувати «усі необхідні засоби» для стримування іранських спроб перекрити цей стратегічний шлях. Попри тижні закритих перемовин, позиція Парижа, Москви та Пекіна щодо неприпустимості силових формулювань залишила дипломатичні зусилля у глухому куті напередодні вирішального голосування у п'ятницю.

Закриття протоки Іраном після початку війни 28 лютого спричинило глобальну енергетичну кризу та завдало нищівного удару по економіках арабських сусідів. Катар був змушений повністю зупинити експорт газу, втрачаючи мільярди доларів, а цивільна інфраструктура регіону зазнала численних атак у відповідь з боку Тегерана. Міністр закордонних справ Бахрейну звинуватив Іран у заздалегідь спланованій агресії проти мирних об'єктів, проте аналітики вважають ініціативу Бахрейну швидше символічною, оскільки військові сили країн Затоки надто залежні від США і навряд чи здатні самостійно протистояти армії Ірану.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав заклики до силового відкриття протоки нереалістичними, вказавши на значні ресурси Корпусу вартових ісламської революції та ризик масштабної ескалації. Водночас війна фактично зруйнувала багаторічні зусилля Ірану з розбудови добросусідських відносин у регіоні: навіть традиційні посередники, як Оман та Катар, заявляють про непоправну шкоду дипломатії. Експерти попереджають, що спроба вирішити цю політичну та енергетичну кризу «під дулом зброї» без врахування першопричин війни може лише погіршити ситуацію в зоні Перської затоки.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці. 

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.

Читайте також

Трамп заявив, що війна з Іраном наближається до завершення
Трамп заявив, що війна з Іраном наближається до завершення
2 квiтня, 04:27
Зеленський у річницю Бучі заявив про покарання для РФ
Зеленський вшанував жертв Бучі у річницю звільнення міста
31 березня, 15:02
CNN: Трамп збентежений тим, що Іран не завершує війну, яку він розпочав
CNN: Трамп збентежений тим, що Іран не завершує війну, яку він розпочав
27 березня, 02:31
WSJ: США можуть розпочати наземне вторгнення в Іран найближчим часом
WSJ: США можуть розпочати наземне вторгнення в Іран найближчим часом
26 березня, 01:57
Росія повертається до тактики 2014 року
Москва реанімує проєкт «зелених чоловічків», щоб знову лякати світову спільноту
24 березня, 13:45
Іран відмовився від участі у Чемпіонаті світу 2026
Іран став першою за 76 років збірною, яка відмовилася від участі у Чемпіонаті світу з футболу
11 березня, 16:38
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
9 березня, 01:47
Плетньова отримала усунення від змагань терміном на один рік
У Росії тренерка і вершниця погоріли на жорстокому поводженні з конем: деталі скандалу
5 березня, 10:14
США розпочали реалізацію антикризових кроків на ринку
США запровадили заходи для стримування цін на нафту
3 березня, 09:29

Політика

Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
