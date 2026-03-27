NYT: Погрози Трампа Європі через війну в Ірані ставлять її лідерів у скрутне становище

Європейські політики ризикують розгнівати своїх виборців, якщо приєднаються до війни США

Західні союзники США перебувають у складному становищі: приєднання до військової кампанії Вашингтона загрожує народним гнівом, тоді як бездіяльність поглиблює енергетичну кризу, спричинену блокадою Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Дональд Трамп відкрито критикує Європу за відмову брати участь у «простому військовому маневрі» для розблокування шляхів постачання нафти, покладаючи на лідерів ЄС відповідальність за стрімке зростання цін на пальне. Зокрема, у Німеччині вартість бензину вже перевищила 2 євро за літр, що змушує уряд вдаватися до екстрених податкових пільг.

Попри економічний тиск, європейські політики побоюються антивоєнних настроїв, які вже впливають на результати виборів. У Франції ультраліві сили здобувають перемоги на місцевому рівні, граючи на невдоволенні виборців-мусульман, а в Італії позиції прем'єрки Джорджії Мелоні похитнулися через її сприйняття як близької соратниці Трампа. Ситуацію ускладнює й манера спілкування самого президента США, який публічно висміює союзників, зокрема британського прем’єра Кіра Стармера, та не консультується з партнерами щодо стратегічних планів.

Аналітики та військові експерти зазначають, що Трамп прагне не стільки військових ресурсів Європи (як-от мінних тральщиків), скільки політичного прикриття для своєї кампанії. Наразі європейські лідери відмовляються від прямої участі, натомість Еммануель Макрон працює над отриманням мандата ООН для постконфліктного гарантування безпеки в протоці. Дипломатичні зусилля ЄС також обмежені взаємною недовірою: Трамп надає перевагу Пакистану як посереднику, а Тегеран вважає європейські країни надто залежними від волі Вашингтона.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що британські авіаносці поступаються американським і назвав їх «іграшками» у порівнянні з кораблями ВМС США.

«Ми почули від Великої Британії заяву – це було три тижні тому – що вони надішлють свої авіаносці, які, до речі, не найкращі авіаносці. Вони іграшки порівняно з тим, що в нас є», – сказав президент США.

Нагадаємо, що Іран вважає план США щодо завершення війни несправедливим і таким, що не відповідає його інтересам, та вже передав Вашингтону власні пропозиції. За словами одного з іранських чиновників, запропонований Вашингтоном 15-пунктний план є «одностороннім та несправедливим».