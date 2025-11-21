Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 21 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 21 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 600 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 050 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 21 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 21 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 21 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб
  • танків – 11 357 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 600 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 550 (+20) од.
  • РСЗВ – 1 546 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 247 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150) од.
  • крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 768 (+65) од.
  • спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.
Втрати ворога станом на 21 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

 Нагадаємо, триває 1367-й день повномасштабної війни в Україні.

окупанти Генштаб втрати

