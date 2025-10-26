США готують нові санкції проти Росії та закликають Європу посилити тиск – Reuters

Вашингтон хоче, щоб ЄС активніше долучився до санкційної кампанії та розглядає використання заморожених російських активів на підтримку України

США підготували новий пакет санкцій, спрямований проти ключових секторів російської економіки, проте перед його запровадженням прагнуть, аби Європа зробила власні рішучі кроки. Про це Reuters повідомили американський посадовець і ще одне джерело на умовах анонімності, інформує «Главком».

За інформацією джерел, Вашингтон підтримує ідею використання заморожених російських активів для закупівлі американського озброєння, а також розглядає можливість залучення російських коштів, заблокованих у США, для допомоги Україні. Хоча поки невідомо, чи буде це реалізовано найближчим часом, у Білому домі вже мають підготовлений інструментарій для подальшого тиску на Москву після того, як Дональд Трамп уперше відновив санкції проти РФ після повернення на посаду.

Президент Трамп, який позиціонує себе як «миротворець», визнав, що завершення війни Росії проти України виявилося значно складнішим, ніж він очікував. Водночас його європейські союзники сподіваються, що Вашингтон і надалі нарощуватиме тиск на Кремль.

Один із представників американської адміністрації заявив, що очікує на конкретні кроки від Європи – нові санкції або мита проти Росії. Інше джерело повідомило, що Трамп може зробити паузу на кілька тижнів, щоб оцінити реакцію Москви на вже чинні обмеження проти «Роснефти» та «Лукойла».

За даними медіа, частина запланованих санкцій США буде спрямована проти банківського сектору РФ та інфраструктури з транспортування нафти. Минулого тижня Україна передала Вашингтону власні пропозиції щодо санкцій, серед яких – відключення всіх російських банків від доларової системи. Однак поки невідомо, наскільки серйозно США розглядають цю ініціативу.

Американський Сенат тим часом знову просуває двопартійний законопроєкт про посилення санкційного тиску. За даними джерел, Трамп готовий його підтримати, однак ухвалення документа цього місяця малоймовірне.

На тлі цього спеціальний посланник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що Москва, Вашингтон і Київ нібито близькі до дипломатичного вирішення війни. У посольстві України у Вашингтоні відмовилися коментувати деталі, наголосивши лише, що «демонтаж російської військової машини – найгуманніший шлях до завершення війни».

Крім того, за даними джерел, США змінили процедуру надання розвідданих для українських далекобійних ударів – тепер рішення ухвалює Європейське командування США в Німеччині, яке вважається більш жорстким у позиції щодо Росії. Проте Вашингтон усе ще не готовий передати Україні ракети Tomahawk.

Паралельно США тиснуть на Євросоюз, закликаючи запровадити жорсткіші фінансові обмеження проти Москви. Водночас у Брюсселі визнають, що накласти повноцінні санкції на «Лукойл» буде складно, оскільки компанія тісно інтегрована в економіку ЄС – має нафтопереробні заводи в Болгарії та Румунії та широку мережу заправок по всій Європі.

Як зазначив один із європейських чиновників, «перш ніж запровадити повне ембарго, потрібно знайти спосіб поступово вийти зі співпраці з компанією».

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.