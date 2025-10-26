Головна Світ Політика
search button user button menu button

США готують нові санкції проти Росії та закликають Європу посилити тиск – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США готують нові санкції проти Росії та закликають Європу посилити тиск – Reuters
США підготували новий пакет санкцій проти Росії
фото з відкритих джерел

Вашингтон хоче, щоб ЄС активніше долучився до санкційної кампанії та розглядає використання заморожених російських активів на підтримку України

США підготували новий пакет санкцій, спрямований проти ключових секторів російської економіки, проте перед його запровадженням прагнуть, аби Європа зробила власні рішучі кроки. Про це Reuters повідомили американський посадовець і ще одне джерело на умовах анонімності, інформує «Главком».

За інформацією джерел, Вашингтон підтримує ідею використання заморожених російських активів для закупівлі американського озброєння, а також розглядає можливість залучення російських коштів, заблокованих у США, для допомоги Україні. Хоча поки невідомо, чи буде це реалізовано найближчим часом, у Білому домі вже мають підготовлений інструментарій для подальшого тиску на Москву після того, як Дональд Трамп уперше відновив санкції проти РФ після повернення на посаду.

Президент Трамп, який позиціонує себе як «миротворець», визнав, що завершення війни Росії проти України виявилося значно складнішим, ніж він очікував. Водночас його європейські союзники сподіваються, що Вашингтон і надалі нарощуватиме тиск на Кремль.

Один із представників американської адміністрації заявив, що очікує на конкретні кроки від Європи – нові санкції або мита проти Росії. Інше джерело повідомило, що Трамп може зробити паузу на кілька тижнів, щоб оцінити реакцію Москви на вже чинні обмеження проти «Роснефти» та «Лукойла».

За даними медіа, частина запланованих санкцій США буде спрямована проти банківського сектору РФ та інфраструктури з транспортування нафти. Минулого тижня Україна передала Вашингтону власні пропозиції щодо санкцій, серед яких – відключення всіх російських банків від доларової системи. Однак поки невідомо, наскільки серйозно США розглядають цю ініціативу.

Американський Сенат тим часом знову просуває двопартійний законопроєкт про посилення санкційного тиску. За даними джерел, Трамп готовий його підтримати, однак ухвалення документа цього місяця малоймовірне.

На тлі цього спеціальний посланник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що Москва, Вашингтон і Київ нібито близькі до дипломатичного вирішення війни. У посольстві України у Вашингтоні відмовилися коментувати деталі, наголосивши лише, що «демонтаж російської військової машини – найгуманніший шлях до завершення війни».

Крім того, за даними джерел, США змінили процедуру надання розвідданих для українських далекобійних ударів – тепер рішення ухвалює Європейське командування США в Німеччині, яке вважається більш жорстким у позиції щодо Росії. Проте Вашингтон усе ще не готовий передати Україні ракети Tomahawk.

Паралельно США тиснуть на Євросоюз, закликаючи запровадити жорсткіші фінансові обмеження проти Москви. Водночас у Брюсселі визнають, що накласти повноцінні санкції на «Лукойл» буде складно, оскільки компанія тісно інтегрована в економіку ЄС – має нафтопереробні заводи в Болгарії та Румунії та широку мережу заправок по всій Європі.

Як зазначив один із європейських чиновників, «перш ніж запровадити повне ембарго, потрібно знайти спосіб поступово вийти зі співпраці з компанією».

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

Теги: санкції Європа Дональд Трамп США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вже просто не може собі дозволити жорсткі реакції і погрози на адресу Трампа
«Росія ні на кого не нападатиме»: нова стара риторика Кремля
3 жовтня, 18:20
Китайських десантників навчають російські спеціалісти
РФ допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань – The Washington Post
27 вересня, 01:44
Трамп та Нетаньягу провели спільну пресконференцію
Нетаньягу підтримав план США щодо Гази
29 вересня, 22:30
США окремо накладає санкції на п'ять фізичних осіб та одну організацію, пов'язаних з Іранською організацією оборонних інновацій та досліджень
США запроваджує нові санкції проти Ірану за ядерну програму
2 жовтня, 06:49
Трамп підтримав ідею Путіна про контроль над ядерною зброєю
Трамп підтримав ідею Путіна про контроль над ядерною зброєю
6 жовтня, 00:54
Лукашенко каже, що готовий до налагодження відносин із США
Лукашенко запропонував Трампу укласти «велику угоду»
14 жовтня, 16:19
За словами представників місцевої влади, пожежники намагаються ліквідувати загоряння
У Самарській області загорілася тягова підстанція (відео)
16 жовтня, 21:43
Зеленський зауважив, що розмова з Трампом була «дуже продуктивна»
Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом
11 жовтня, 16:21
Лише від червня цього року Україна ухвалила для нашої юрисдикції вже вісім санкційних пакетів
Україна запровадила чергові санкції проти РФ
11 жовтня, 18:20

Політика

США готують нові санкції проти Росії та закликають Європу посилити тиск – Reuters
США готують нові санкції проти Росії та закликають Європу посилити тиск – Reuters
Трамп хоче покарати посадовців Байдена, причетних до розслідування штурму Капітолію
Трамп хоче покарати посадовців Байдена, причетних до розслідування штурму Капітолію
Рубіо: США не відмовляться від підтримки Тайваню заради угоди з Китаєм
Рубіо: США не відмовляться від підтримки Тайваню заради угоди з Китаєм
Гарріс може знову балотуватися в президенти США
Гарріс може знову балотуватися в президенти США
Трамп готовий зустрітися з Кім Чен Ином під час поїздки до Азії
Трамп готовий зустрітися з Кім Чен Ином під час поїздки до Азії
Politico: Санкції Трампа можуть допомогти Європі остаточно позбутися російської нафти
Politico: Санкції Трампа можуть допомогти Європі остаточно позбутися російської нафти

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua