Загибель журналістів телеканалу Freedom: НСЖУ звернулася до міжнародних партнерів

У Краматорську російський ударний дрон «Ланцет» убив двох журналістів українського іномовлення Freedom

Національна спілка журналістів України закликає міжнародних партнерів посилити безпеку, бронезахист і евакуаційні програми для українських журналістів, які щодня ризикують життям на лінії фронту. Про це заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко, передає «Главком».

«Світ не має права мовчати, коли журналістів убивають дрони. НСЖУ закликає міжнародних партнерів посилити безпеку, бронезахист і евакуаційні програми для українських журналістів, які щодня ризикують життям на лінії фронту», – йдеться у дописі.

Сьогодні, 23 жовтня, у Краматорську російський ударний дрон «Ланцет» убив двох журналістів українського іномовлення Freedom – воєнну кореспондентку Альону Грамову (Губанову) та оператора Євгена Кармазіна. Спеціальний кореспондент Олександр Количев отримав поранення і доставлений до лікарні.

За даними джерел НСЖУ, російський дрон атакував автівку журналістів о 09:37 ранку. Під час влучання знімальна група перебувала в цивільному автомобілі на території заправної станції.

НСЖУ закликає всі редакції, які працюють поблизу лінії фронту:

Негайно переглянути протоколи безпеки.

Враховувати, що час «приїхати в Краматорськ і звідси їхати на передову» – минув.

Плануйте роботу з урахуванням мінімального часу перебування, розосередження техніки, моніторингу дронової активності, запасних маршрутів евакуації й посиленого бронезахисту транспорту.

Дійте в постійному контакті з пресофіцерами та силами оборони – з реалістичною оцінкою ризику кожної години.

Що відомо про вбитих журналістів

За даними НСЖУ, Альона Грамова (Губанова) – журналістка з Донецької області, уродженка Єнакієвого, яка залишила професію фінансиста, щоб стати голосом свого краю. З 2021 року працювала воєнною кореспонденткою каналів державного іномовлення України. З перших днів повномасштабного вторгнення – у найгарячіших точках Донбасу. У 2023 році нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Євген Кармазін, оператор з Краматорська, з 2022 року працював на телеканалах українського іномовлення. Йому було 33 роки.

Freedom у своєму зверненні наголосив: «Альона Грамова постійно працювала у найгарячіших точках Донецької та Дніпропетровської областей, розповідала світові правду про те, як російські військові знищують її рідну Донеччину. Вона залишалася у Краматорську, щоб показувати, що переживають його люди».

Нагадаємо, унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. За словами Вадима Філашкіна, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство росіянами журналістки телеканалу Freedom Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна. Він висловив співчуття рідним та побажав одужання їхньому колезі, якому вдалося вижити.