Окупанти заявили про плани використання коней на війні

Російські воєнкори заявили про плани використання коней на війні

Російські окупанти заявили про намір залучати коней для ведення бойових дій. Таку тактику російські воєнкори пояснють тим, що нібито коні чутливіші за людей і можуть обійти магнітні міни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За їхніми даними, тварин нібито планують використовувати для пересування штурмових груп. Росіяни стверджують, що коні здатні швидше долати складний рельєф, у темряві краще орієнтуються та нібито можуть уникати мін, які реагують на метал.

скріншот

Також зазначається, що у «наступальній тактиці» передбачається по двоє військових на одного коня: один керуватиме твариною, інший – забезпечуватиме ведення вогню.

Нагадаємо, російський уряд планує значно збільшити фінансування телевізійної пропаганди на фоні посилення обмежень на соціальні мережі та Інтернет. Згідно з інформацією, яку опублікувало опозиційне видання «Верстка», у 2026 році на державні телеканали буде виділено 106,4 мільярда рублів, що суттєво перевищує заплановані 69,1 мільярда рублів на 2025 рік. Про це повідомляє Главком з посиланням на ISW.

У російському бюджеті на 2025 рік також передбачено 4,5 мільярда рублів на Telegram-канал Solovyov Live і 49 мільйонів рублів на онлайн-агрегатор новин Readovka, що, ймовірно, є частиною стратегії адаптації пропаганди до соціальних мереж.