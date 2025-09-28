Кремль заявив про потребу «реанімації» стосунків зі США

Росія намагається далі просувати наративи про демілітаризацію України та Європи

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії необхідно працювати над «реанімацією» двосторонніх відносин зі США та прокоментував заяви президента Дональда Трампа щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков заявив, що незважаючи на заяви Дональда Трампа Росія має «працювати над реанімацією двосторонніх відносин». Також речник Кремля підкреслив, що «Трамп зберігає своє бажання посприяти закінченню війни».

Також Пєсков заявив, що Росія і надалі прагне примусити Україну і Європу до так званої демілітаризації.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скасування обмежень на використання американської далекобійної зброї для ударів по території Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Wall Street Journal.

Видання, посилаючись на високопоставлених чиновників США та України, зазначає, що Дональд Трамп проінформував президента України Володимира Зеленського про свою готовність зняти заборону на використання наданої американської зброї для атак углиб Росії.

Як відомо, різка позиція президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації, включно з його гучними висловлюваннями, насправді є «тактикою ведення переговорів». Таким чином американський лідер намагається чинити тиск на Кремль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Видання, посилаючись на джерело у Білому домі, пише, що заява Трампа про те, що Україна здатна повернути всі свої території, свідчить про його розчарування Путіним. Ці слова пролунали лише через місяць після проведення саміту на Алясці. Водночас, джерело зазначило, що на Генеральній Асамблеї ООН, де він провів зустріч із Володимиром Зеленським, президент США не продемонстрував суттєвих змін у своїй політиці стосовно України.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп був поінформований про запланований контрнаступ Збройних сил України, який вимагатиме підтримки з боку Сполучених Штатів.

Різка зміна риторики Трампа щодо війни, що сталася 23 вересня, коли він високо оцінив українську армію і зневажливо висловився про російські військові зусилля, відбулася на тлі військових невдач Росії. За даними видання, російська економіка сповільнюється, а війська РФ несуть значні втрати. Зазначається, що президенту Володимиру Зеленському та його союзникам вдалося здобути прихильність Трампа, узгодивши свої зусилля.

До слова, заяви президента США Дональда Трампа на підтримку України у поверненні всієї її територіальної цілісності викликали суміш полегшення та підозр, що американський лідер готовий залишити Європу напризволяще у підтримці Києва.

Зазначається, що заяви Трампа ознаменували різку та суттєву зміну риторики для лідера США, який раніше підштовхував Україну відмовитися від території, щоб припинити війну, та лише минулого місяця розстелив червону доріжку для російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

«Він, схоже, каже своє «прощавайте», чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі, карти для нас зрозумілі. Ми знаємо, що маємо робити», – сказав західноєвропейський чиновник.

Нагадаємо, Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій.