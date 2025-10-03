Головна Світ Економіка
Туреччина продовжить закупівлю газу в Росії, незважаючи на заклик США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Туреччина продовжить закупівлю газу в Росії, незважаючи на заклик США
Туреччина не хоче відмовлятись від газу з РФ
Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар розповів про газові плани із країною-агресоркою Росією

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар в ефірі CNNTurk зробив низку важливих заяв щодо енергетичної стратегії країни, нових угод із США та планів розвитку ядерної енергетики, пише «Главком».

Байрактар наголосив, що Туреччина, як четвертий найбільший споживач газу в Європі, має рішучу стратегію диверсифікації джерел постачання, розпочату ще у 1990-х роках. 

Міністр рішуче відкинув критику щодо нещодавно підписаних енергетичних угод зі Сполученими Штатами, заявивши, що вони спрямовані на підвищення безпеки постачання та отримання найдешевшого газу. «Наскільки більше місць, звідки ви купуєте [газ], настільки це безпечніше. Критика ґрунтується на повній брехні та неповній інформації», – заявив Байрактар.

Щодо постачання газу з Росії, міністр підтвердив, що переговори щодо поновлення контракту «Блакитний потік» тривають. Адже Туреччина повинна мати доступ до всіх доступних джерел, включаючи Росію, Азербайджан та Туркменістан, не роблячи між ними жодної різниці.

«У нас є чинні угоди з Росією. Наближається зимовий період і ми не можемо залишити наших громадян без газу. Ми зобов'язані забезпечувати постачання газу з Росії, Азербайджану та Туркменістану», – пояснив міністр, наголосивши, що Туреччина закуповує енергоресурси, дотримуючись своїх потреб.

Він також пояснив, що Туреччина вже давно імпортує зріджений природний газ (LNG), а з 2016 року значно збільшила потужності своїх терміналів, підвищивши їх з 30 млн до 160 млн кубометрів.

За словами міністра, нова хвиля LNG зі США, Мексики та Канади, що очікується з 2024 року, призведе до здешевлення природного газу на світовому ринку. Він зазначив, що американський газ є одним із найдешевших у світі, і нові довгострокові контракти дозволять Туреччині отримати найдешевший газ після 2027 року, не зважаючи на те, що його обсяг обмежений експортними потужностями США. 

Туреччина також активно нарощує власне видобування.

  • 2026 рік. Планується подвоїти використання газу з Чорного моря.
  • 2028 рік. Мета – забезпечити власним газом потреби 16 мільйонів турецьких домогосподарств.

Міністр повідомив, що вже наступного року буде введено в експлуатацію 19 нових установок для переробки на родовищі Фільос. Крім того, продовжуються розвідувальні роботи новими буровими суднами, зокрема після нещодавнього відкриття Гьоктепе.

Міністр Байрактар підтвердив плани щодо розвитку атомної енергетики, наголосивши на необхідності протистояти кліматичній кризі та задовольняти колосальний попит на електроенергію, спричинений електрифікацією та розвитком штучного інтелекту.

Перший реактор на атомній електростанції «Аккую» планується ввести в експлуатацію вже у 2026 році.

«Ми вступаємо в період, який ми називаємо «Ренесансом ядерної енергетики»… Наш намір – стати країною, яка виробляє власні малі модульні реактори», – заявив Байрактар, додавши, що Туреччина отримує фінансову підтримку від уряду США для розвитку цієї галузі.

До слова, Росія стає все більш залежною від Китаю, оскільки вимушена продавати природний газ Пекіну за цінами, які значно нижчі, ніж для Туреччини та своїх нечисленних європейських клієнтів.

