Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Злочинці пограбували будинок видатного футболіста, коли він грав у поєдинку Серії А

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Злочинці пограбували будинок видатного футболіста, коли він грав у поєдинку Серії А
Варді прославився своєю грою у складі «Лестера»
фото: Reuters

Троє грабіжників викрали годинники, коштовності, гроші та інші цінні речі.

Будинок англійського нападника Джеймі Варді, який виступає за «Кремонезе», був пограбований під час матчу чемпіонату Італії з футболу з «Ромою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Daily Mail.

Збитки оцінюються у розмірі 80 тис. фунтів стерлінгів. Зазначається, що троє грабіжників викрали годинники, коштовності, гроші та інші цінні речі.

Зустріч 12-го туру чемпіонату Італії між «Кремонезе» і «Ромою» відбулася 23 листопада і завершилася перемогоюстоличного клубу – 3:1.

Варді провів на полі усі 90 хвилин. Він перейшов у «Кремонезі» у вересні цього року, підписавши контракт на один сезон. У складі клубу нападник провів 8 матчів у чемпіонаті Італії, відзначившись 2 забитими м'ячами.

Варді 38 років. З 2012 до 2025 року він виступав за англійський «Лестер». За клуб гравець провів 500 матчів у різних турнірах, забивши 200 голів, будучи рекордсменом команди за обома показниками. Разом із командою він став чемпіоном Англії в сезоні-2015/16, ставши найкращим гравцем турніру. Для «Лестера» це перше і єдине чемпіонство в історії.

Нападник також є володарем Кубка та Суперкубка Англії. Усього на рахунку Варді 145 голів в Англійській прем'єр-лізі, він посідає 14-те місце у списку найкращих бомбардирів змагання.

За збірну Англії на рахунку Варді 7 забитих м'ячів та 1 гольова передача у 26 матчах. Він виступав за національну команду з 2015 до 2018 року. На світовій першості 2018 року він зіграв у чотирьох зустрічах, не відзначившись результативними діями, а команда програла бельгійцям у грі за третє місце.

Варді також брав участь у чемпіонаті Європи 2016 року, на якому збірна Англії дійшла до 1/8 фіналу.  Усього на тому турнірі він провів три гри, забивши гол у ворота команди Уельсу на груповій стадії.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Джеймі Варді НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головний арбітр гри Тоні Гаррінгтон одразу показав Геї червону картку за неспортивну поведінку
Все завершилося вилученням. Одноклубники Миколенка побилися між собою прямо на полі
Сьогодні, 12:51
Митрофанов брав участь у пропагандистському заході – форумі «Росія – спортивна держава»
Очільник російського футболу потрапив до бази «Миротворця»
Сьогодні, 11:54
Після початку повномасштабного вторгнення Юрій Вернидуб відмовився від роботи у молдовському «Шерифі» та вирішив пройти службу в ЗСУ
Український тренер відмовився від роботи в Угорщині
Вчора, 20:20
ФІФА та SFD підписали меморандум про взаєморозуміння
ФІФА виділить близько $1 млрд на будівництво стадіонів у країнах, що розвиваються
Вчора, 17:15
Окрім проблем з оплатою, Мбаппе заявляв про моральне знущання з боку клубу
Ставки зростають. Мбаппе та ПСЖ зійдуться в суді щодо розміру компенсації
21 листопада, 22:09
Востаннє ірландська команда грала на світовій першості 13 років тому, де дісталася 1/8 фіналу
Усі результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 13 листопада
14 листопада, 20:36
Цього тижня Довбик мав долучитися до лав збірної України
Артем Довбик травмувався у матчі Серії А
10 листопада, 09:07
Руслан провів дев'ять матчів за свій клуб з десяти можливих у межах Серії А
Набрав хід: Маліновський забив уперше за півтора роки за «Дженоа»
3 листопада, 22:32
На 54-й хвилині Невертон потужним ударом з-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу – 2:0
«Шахтар» та «Динамо» зіграли між собою другий матч за тиждень: результат поєдинку
2 листопада, 19:55

Новини

Злочинці пограбували будинок видатного футболіста, коли він грав у поєдинку Серії А
Злочинці пограбували будинок видатного футболіста, коли він грав у поєдинку Серії А
Гол Ваната і асисти Яремчука й Батагова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Гол Ваната і асисти Яремчука й Батагова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Російська «Чемпіонка терору» поскаржилася на пропуск фіналу німецької гімнастичної Бундесліги
Російська «Чемпіонка терору» поскаржилася на пропуск фіналу німецької гімнастичної Бундесліги
Тренерка з РФ майже три роки брала гроші у батьків за відвідування дітьми безкоштовної секції
Тренерка з РФ майже три роки брала гроші у батьків за відвідування дітьми безкоштовної секції
Михайлюк зіграв 20 хвилин у поєдинку НБА
Михайлюк зіграв 20 хвилин у поєдинку НБА
Все завершилося вилученням. Одноклубники Миколенка побилися між собою прямо на полі
Все завершилося вилученням. Одноклубники Миколенка побилися між собою прямо на полі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua