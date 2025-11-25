Злочинці пограбували будинок видатного футболіста, коли він грав у поєдинку Серії А

Троє грабіжників викрали годинники, коштовності, гроші та інші цінні речі.

Будинок англійського нападника Джеймі Варді, який виступає за «Кремонезе», був пограбований під час матчу чемпіонату Італії з футболу з «Ромою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Збитки оцінюються у розмірі 80 тис. фунтів стерлінгів. Зазначається, що троє грабіжників викрали годинники, коштовності, гроші та інші цінні речі.

Зустріч 12-го туру чемпіонату Італії між «Кремонезе» і «Ромою» відбулася 23 листопада і завершилася перемогоюстоличного клубу – 3:1.

Варді провів на полі усі 90 хвилин. Він перейшов у «Кремонезі» у вересні цього року, підписавши контракт на один сезон. У складі клубу нападник провів 8 матчів у чемпіонаті Італії, відзначившись 2 забитими м'ячами.

Варді 38 років. З 2012 до 2025 року він виступав за англійський «Лестер». За клуб гравець провів 500 матчів у різних турнірах, забивши 200 голів, будучи рекордсменом команди за обома показниками. Разом із командою він став чемпіоном Англії в сезоні-2015/16, ставши найкращим гравцем турніру. Для «Лестера» це перше і єдине чемпіонство в історії.

Нападник також є володарем Кубка та Суперкубка Англії. Усього на рахунку Варді 145 голів в Англійській прем'єр-лізі, він посідає 14-те місце у списку найкращих бомбардирів змагання.

За збірну Англії на рахунку Варді 7 забитих м'ячів та 1 гольова передача у 26 матчах. Він виступав за національну команду з 2015 до 2018 року. На світовій першості 2018 року він зіграв у чотирьох зустрічах, не відзначившись результативними діями, а команда програла бельгійцям у грі за третє місце.

Варді також брав участь у чемпіонаті Європи 2016 року, на якому збірна Англії дійшла до 1/8 фіналу. Усього на тому турнірі він провів три гри, забивши гол у ворота команди Уельсу на груповій стадії.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».