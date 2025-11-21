Розірвав публіку. Хакімі неочікуваним чином отримав нагороду

Травма не зупинила Ашрафа від відвідування церемонії

Марокканський футболіст Ашраф Хакімі став справжнім героєм церемонії CAF Awards. Про це повідомляє «Главком».

Захисник ПСЖ, який отримав нагороду «Кращий гравець Африки», обійшовши Віктора Осімхена та Мохаммеда Салаха, продовжує відновлюватися від брутальної дії гравця «Баварії» Луїса Діаса. Незважаючи на нещодавній розрив синдесмозу з пошкодженням зв'язок лівого гомілкостопа (травму, яка вивела його з ладу на 6-8 тижнів) Хакімі все ж вирішив відвідати захід особисто. Його присутність підкреслила важливість цієї нагороди та його відданість спорту, навіть під час відновлення після серйозної невдачі.

Оскільки йому було необхідно тримати ногу знерухомленою, захисник прибув на спеціальному медичному скутері, а потім стрибками на одній нозі дістався до центру сцени. Коли він прямував до ведучих, щоб отримати бажану нагороду, аудиторія підвелася та влаштувала йому овацію стоячи, визнаючи як його досягнення, так і його завзятість. У своїй промові він подякував родині, товаришам по команді та марокканському народу за непохитну підтримку, висловивши оптимізм щодо свого одужання та повернення на поле.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».