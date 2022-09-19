У лікарні помер Василь Пелеш, якому у полоні відрубали руку за тризуб

Герой України двічі добровольцем захищав країну

У лікарні Дніпра 18 вересня помер легендарний український військовий Василь Пелеш, який двічі пішов на війну добровольцем. 17 вересня 2022 року його було важко поранено біля Костянтинівки Донецької області. Про це передає ТСН.

У 2014 році російські окупанти захопили Василя у полон і відрубали йому руку через татуювання тризуба (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"17 вересня біля Костянтинівки Донецької області Василь Пелеш дістав поранення у голову, а напередодні помер у лікарні", – йдеться у повідомленні.

Василь Пелеш пройшов Революцію Гідності, а влітку 2014-го у складі батальйону "Айдар" поїхав на фронт. Там він потрапив у засідку і опинився в полоні. Коли російські бойовики побачили на його руці тризуб, то відрубали кінцівку і відвезли до шпиталю. Тоді Василя вдалося визволити з полону, 19-річний хлопець пройшов реабілітацію і йому встановили протез. А після повномасштабного вторгнення російських військ у 2022 році Василь знову пішов на фронт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що легенда українського балету Олександр Шаповал загинув 12 вересня під час виконання надскладного завдання на Донеччині.