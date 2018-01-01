Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
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Вогонь запалила корейська фігуристка Кім Ен А за допомогою вогненної пружини
До вашої уваги найкращі кадри відкриття Олімпіади
У південнокорейському Пхьончхані 9 лютого 2018 року стартували XXIII Зимові Олімпійські ігри.
На параді команд-учасниць олімпійська збірна України згідно літерам корейської абетки крокувала 57-ю.
Прапороносцем нашої збірної стала капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна.
Загалом церемонія відкриття порадувала шанувальників Ігор захоплюючим шоу.
До вашої уваги найкращі кадри відкриття Олімпіади.
REUTERS/Stefano Rellandini; Sean M. Haffey; Damir Sagolj; Rob Schumacher/USA TODAY Sports