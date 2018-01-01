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    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)

    До вашої уваги найкращі кадри відкриття Олімпіади
    У південнокорейському Пхьончхані 9 лютого 2018 року стартували XXIII Зимові Олімпійські ігри. На параді команд-учасниць олімпійська збірна України згідно літерам корейської абетки крокувала 57-ю.  Прапороносцем нашої збірної стала капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна. Загалом церемонія відкриття порадувала
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    Вогонь запалила корейська фігуристка Кім Ен А за допомогою вогненної пружини
    Вогонь запалила корейська фігуристка Кім Ен А за допомогою вогненної пружини

    До вашої уваги найкращі кадри відкриття Олімпіади

    У південнокорейському Пхьончхані 9 лютого 2018 року стартували XXIII Зимові Олімпійські ігри.

    На параді команд-учасниць олімпійська збірна України згідно літерам корейської абетки крокувала 57-ю. 

    Прапороносцем нашої збірної стала капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна.

    Загалом церемонія відкриття порадувала шанувальників Ігор захоплюючим шоу.

    До вашої уваги найкращі кадри відкриття Олімпіади.

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    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. Як це було (фотогалерея)
    REUTERS/Stefano Rellandini; Sean M. Haffey; Damir Sagolj; Rob Schumacher/USA TODAY Sports

    Ознайомтесь з календарем змагань українських спортсменів.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Збірна України Олена Підгрушна
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