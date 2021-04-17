Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині

Збірна України забезпечила собі місце в кваліфікації Фіналу Кубка Біллі-Джин Кінг-2022

Еліна Світоліна сьогодні, 17 квітня, принесла загальну перемогу жіночій збірній України з тенісу в третьому матчі плей-оф кваліфікації Світової групи проти Японії.

У зустрічі з 172 ракеткою світу Юкі Наїто українка здобула складну перемогу в трьох сетах: 6-2, 4-6, 7-6(3).

В іншому поєдинку, який вже не впливав на визначення переможця протистояння, Надія Кіченок та Людмила Кіченок здолали пару Сіхо Акіта/Хімарі Сато 6-2, 7-6 (2).

Таким чином, збірна України забезпечила собі місце в кваліфікації Фіналу Кубка Біллі-Джин Кінг-2022. Переможці на цій стадії зможуть виступити у фінальній частині змагань.