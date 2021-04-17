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    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині

    Еліна Світоліна принесла збірній Україні вирішальну перемогу - Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Еліна Світоліна принесла збірній Україні вирішальну перемогу
    Фото: Артем Худолєєв

    Збірна України забезпечила собі місце в кваліфікації Фіналу Кубка Біллі-Джин Кінг-2022

    Еліна Світоліна сьогодні, 17 квітня, принесла загальну перемогу жіночій збірній України з тенісу в третьому матчі плей-оф кваліфікації Світової групи проти Японії.

    У зустрічі з 172 ракеткою світу Юкі Наїто українка здобула складну перемогу в трьох сетах: 6-2, 4-6, 7-6(3).

    В іншому поєдинку, який вже не впливав на визначення переможця протистояння, Надія Кіченок та Людмила Кіченок здолали пару Сіхо Акіта/Хімарі Сато 6-2, 7-6 (2).

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    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Український тріумф: наші тенісистки здолали непоступливих японок на Одещині
    Фото: Артем Худолєєв

    Таким чином, збірна України забезпечила собі місце в кваліфікації Фіналу Кубка Біллі-Джин Кінг-2022. Переможці на цій стадії зможуть виступити у фінальній частині змагань.

    Теги: теніс Еліна Світоліна Людмила Кіченок Надія Кіченок Кубок Федерації
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