Бразильська магія українців. Німецькі ЗМІ про матч «Гоффенгайм» - «Шахтар»

Фото: ФК «Шахтар»

Тамтешні журналісти вважають, що німецькій команді дуже не пощастило

У межах найбільш престижного європейського клубного турніру, Ліги чемпіонів, у німецькому Зінсгаймі відбувся важливий для українських вболівальників матч. Представник України, донецький «Шахтар», зустрічався з клубом під назвою «Гоффенгайм», і суперника зумів переграти. Рахунок драматичного матчу – 2:3.

«Главком» вирішив проглянути німецькі ЗМІ, щоб зрозуміти про матч, який відбувся напередодні, та настрої журналістів більше.

На відміну від вболівальників «селян», німецькі засоби масової інформації до вчорашнього матчу дають стриманий коментар, і причини поразки «Гоффенгайма» шукають не у рішеннях арбітра, чи змові проти німецького клубу.

Автори Kicker пишуть про те, що німецькій команді дуже не пощастило, а нападник клубу, якого було вилучено, винен сам.



«…90+2! У матчі, який став святом атаки, за Тайсоном залишилося останнє слово, а «Гоффенгайм» вилітає з Ліги чемпіонів. Після захопливого матчу господарі залишилися з порожніми руками... Обидві команди вийшли на бій з відкритим забралом, але в підсумку «Шахтар» виявився дещо більш приємним «співбесідником» пані Фортуни. Спочатку очікувалося, що гра принесе багато небезпечних атак і голів – і суперники виправдали ці очікування. Салаї зробив своїй команді ведмежу послугу, адже отримав за дві хвилини дві жовті картки. Але навіть в чисельній меншості команда Юліана Нагельсманна небезпечно атакувала і якийсь час перегравала противника по грі. Двічі здалеку пробивав Андрей Крамарич, Цубер влучив у перекладину... Однак останніми сміялися гості. Після красивої комбінації Ісмаїлі знайшов в центрі Тайсона, який розвернувся і точно пробив з близької відстані. Рефері Іван Кружляк додав цілих сім хвилин, але «Гоффенгайм» був далекий від того, щоб знову зрівняти рахунок…»

Журналісти Rheinische Post нарікають на оборону німецького колективу та вважають, що перемогти в останньому турі «Гоффенгайму» скоріше не вдасться.

«…Німецька команда втратила п'ятий шанс домогтися першої перемоги в Лізі чемпіонів. Поразка «Шахтарю» призвела до того, ще тепер команда Нагельсманна прощається з головним турніром континенту, а шанси на вихід в Лігу Європи виглядають дуже поганими. І знову слабка оборона. Що не робить тренерський штаб, зміцнити захист команди поки не вдається. Гравці, як і раніше, добре атакують і погано захищаються. Єдиний виняток – Ермін Бічакчич, йому дорікнути нема в чому. З такою грою в обороні розраховувати на перемогу в Манчестері дуже важко… Разом з тим, не можна не відзначити бразильську магію українського клубу – в складі цього клубу грають справжні майстри, які здатні на полі багато на що…»

Не менш авторитетний, ніж Kicker, ресурс під назвою Bild, звертає увагу на проблеми в грі «Гоффенгайма», а також нарікає на несправедливий підсумок матчу. Проте й тут – мовчок про суддівство.

«…Кінець мрії про 1/8. «Гоффенгайм» вилітає з «королівського класу». Навіть з п'ятої спроби «селянам» не вдалося здобути перемогу в групі ЛЧ. Тепер навіть потрапляння у «втішний турнір», Лігу Європи, буде чимось надзвичайним, адже пробитися туди буде дуже складно... Перед грою Юліан Нагельсманн казав про те, що в його команди є слабкі місця саме в захисті. «У першу чергу, потрібно краще оборонятися. Це ключ до успіху», - втовкмачував тренер своїм підопічним, які в попередніх чотирьох матчах пропустили дев'ять м'ячів. На жаль, до гравців знову не вдалося достукатися. За відсутності Гайгера, Жоелінтона, Амірі, Хюбнера й дискваліфікованого Адамса, «Гоффенгайм» розхлябано почав гру, і незабаром був за це покараний. Обидва пропущені голи ще раз підкреслили недоліки оборони команди. Особливо погано діяли капітан Фогт, Нордтвейт і гравець збірної Шульц. Проте, шок швидко пройшов. Крамарич з передачі Бельфоділя подарував господарям надію, а перед перервою господарі взагалі відігралися – хоча гол Цубера і виглядав випадковим. Той же Цубер в середині другого тайму ледь не вивів «Гоффенгайм» вперед у меншості. Команда Нагельсманна намагалася забити третій гол, але сили її покидали. Незадовго до кінця матчу атака гостей завершилася потраплянням в штангу, а потім Тайсон розбив всі мрії «селян»… Так буває – у футболі інколи не варто сподіватися й шукати таке бажане поняття, як справедливість…» - зауважує видання.

Максим Салівон, для «Главкома»