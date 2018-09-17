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    Формула-1. Легка перемога у Сінгапурі дозволила Хемілтону збільшити відрив від Феттеля (відео)

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    Формула-1. Легка перемога у Сінгапурі дозволила Хемілтону збільшити відрив від Феттеля (відео)

    Себастьян фінішував лише третім, пропустивши Ферстаппена

    Вікенд у Сінгапурі традиційно вважається одним з найскладніших у сезоні для Mercedes – Red Bull і Ferrari заздалегідь називали фаворитами. Кілька років домінуючи по ходу сезону, саме у Сінгапурі Mercedes не вистачало швидкості, хоча три перемоги у чотирьох гонках з початку гібридної турбоери дісталися гонщикам цієї команди.

    На тренуваннях у п'ятницю та суботу найкращий час залишався за гонщиками Red Bull і Ferrari, але у кваліфікації Хемілтон проїхав неймовірне коло за 1:36.015, ідеально відпрацювавши у всіх 23-х поворотах, а суперники припустилися помилок. Так що поул – 79-й в кар'єрі, сьомий у сезоні та четвертий для себе у Сінгапурі – завоював Льюїс.

    Макс Ферстаппен, незважаючи на проблеми, показав другий час. З другого ряду стартували Феттель і Боттас, з третього – Райкконен і Ріккардо.

    На старті Хемілтон зберіг лідерство. Окон вибув з боротьби, врізавшись у бар'єр після контакту з Пересом (стюарди залишили інцидент без наслідків). А Феттель випередив Ферстаппена у боротьбі за друге місце.

    На трасу виїхав автомобіль безпеки для евакуації машини Окона. На четвертому колі оголосили рестарт. Хемілтон зберіг лідерство. А після 11-го Льюїс накрутив темп, щоб уникнути «підрізання» з боку Феттеля – і зміг відірватися на три секунди.

    На 15-му колі Феттель змінив гуму. Хемілтон відповів черговим швидким кругом і теж провів піт-стоп, повернувшись на трасу попереду Себастьяна. На 18-му колі побував у боксах і Ферстаппен. Макс повернувся на трасу поруч із Феттелем. Гонщики поборолися, і Ферстаппен виявився попереду.

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    До завершення гонки так нічого цікавого серед першої шістки не відбулося. Льюїс Хемілтон виграв Гран Прі Сінгапуру, здобувши 69-ту перемогу у кар'єрі, сьому у сезоні, а також збільшив перевагу над Феттелем до 40 очок за шість етапів до кінця чемпіонату.

    Макс Ферстаппен фінішував другим, Себастьян Феттель піднявся на третю сходинку подіуму. Далі фінішували Боттас, Райкконен і Ріккардо. Найкращим серед пілотів не топ-трійки виявився цього разу Фернандо Алонсо на McLaren.

    Через два тижні боротьба продовжиться на Гран Прі Росії у Сочі, передає F1News.Ru.

    Формула-1

    Результати Гран Прі Сінгапуру-2018:

    1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - 1:51:11.611
    2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - +8.961
    3. Себастьян Феттель (Ferrari) - +39.945
    4. Валттері Боттас (Mercedes) - +51.930
    5. Кімі Райкконен (Ferrari) - +53.001
    6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - +53.982
    7. Фернандо Алонсо (McLaren) - +1:43.011
    8. Карлос Сайнс-молодший (Renault) - +1 коло
    9. Шарль Леклер (Sauber) - +1 коло
    10. Ніко Хюлькенберг (Renault) - +1 коло
    11. Маркус Еріксон (Sauber) - +1 коло
    12. Стоффель Вандорн (McLaren) - +1 коло
    13. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - +1 коло
    14. Ленс Стролл (Williams) - +1 коло
    15. Ромен Грожан (Haas) - +1 коло
    16. Серхіо Перес (Racing Point Force India) - +1 коло
    17. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +1 коло
    18. Кевін Магнуссен (Haas) - +2 кола
    19. Сергій Сироткін (Williams) - +2 кола

    Зійшли:

    Естебан Окон (Racing Point Force India) – DNF (перше коло)

    Особистий залік пілотів:

    1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) – 281
    2. Себастьян Феттель (Ferrari) – 241
    3. Кімі Райкконен (Ferrari) – 174
    4. Валттері Боттас (Mercedes AMG) – 171
    5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 148
    6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – 126
    7. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) – 53
    8. Фернандо Алонсо (McLaren) – 50
    9. Кевін Магнуссен (Haas) – 49
    10. Серхіо Перес (Racing Point Force India) – 46
    11. Естебан Окон (Racing Point Force India) – 45
    12. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) – 38
    13. П’єр Гаслі (Toro Rosso) – 28
    14. Ромен Грожан (Haas) – 27
    15. Шарль Леклер (Sauber) – 15
    16. Стоффель Вандорн (McLaren) – 8
    17. Ленс Стролл (Williams) – 6
    18. Маркус Ерікссон (Sauber) – 6
    19. Брендон Гартлі (Toro Rosso) – 2
    20. Сергій Сироткін (Williams) – 1

    Кубок конструкторів:

    1. Mercedes AMG Petronas Motorsport – 452
    2. Scuderia Ferrari – 415
    3. Aston Martin Red Bull Racing – 274
    4. Renault Sport Formula 1 Team – 91
    5. Haas F1 Team – 76
    6. McLaren F1 Team – 58
    7. Racing Point Force India – 32
    8. Red Bull Toro Rosso Honda – 30
    9. Alfa Romeo Sauber F1 Team – 21
    10. Williams Martini Racing – 7

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