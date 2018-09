Формула-1. Легка перемога у Сінгапурі дозволила Хемілтону збільшити відрив від Феттеля (відео)

Себастьян фінішував лише третім, пропустивши Ферстаппена

Вікенд у Сінгапурі традиційно вважається одним з найскладніших у сезоні для Mercedes – Red Bull і Ferrari заздалегідь називали фаворитами. Кілька років домінуючи по ходу сезону, саме у Сінгапурі Mercedes не вистачало швидкості, хоча три перемоги у чотирьох гонках з початку гібридної турбоери дісталися гонщикам цієї команди.

На тренуваннях у п'ятницю та суботу найкращий час залишався за гонщиками Red Bull і Ferrari, але у кваліфікації Хемілтон проїхав неймовірне коло за 1:36.015, ідеально відпрацювавши у всіх 23-х поворотах, а суперники припустилися помилок. Так що поул – 79-й в кар'єрі, сьомий у сезоні та четвертий для себе у Сінгапурі – завоював Льюїс.

Макс Ферстаппен, незважаючи на проблеми, показав другий час. З другого ряду стартували Феттель і Боттас, з третього – Райкконен і Ріккардо.

На старті Хемілтон зберіг лідерство. Окон вибув з боротьби, врізавшись у бар'єр після контакту з Пересом (стюарди залишили інцидент без наслідків). А Феттель випередив Ферстаппена у боротьбі за друге місце.

На трасу виїхав автомобіль безпеки для евакуації машини Окона. На четвертому колі оголосили рестарт. Хемілтон зберіг лідерство. А після 11-го Льюїс накрутив темп, щоб уникнути «підрізання» з боку Феттеля – і зміг відірватися на три секунди.

На 15-му колі Феттель змінив гуму. Хемілтон відповів черговим швидким кругом і теж провів піт-стоп, повернувшись на трасу попереду Себастьяна. На 18-му колі побував у боксах і Ферстаппен. Макс повернувся на трасу поруч із Феттелем. Гонщики поборолися, і Ферстаппен виявився попереду.

До завершення гонки так нічого цікавого серед першої шістки не відбулося. Льюїс Хемілтон виграв Гран Прі Сінгапуру, здобувши 69-ту перемогу у кар'єрі, сьому у сезоні, а також збільшив перевагу над Феттелем до 40 очок за шість етапів до кінця чемпіонату.

Макс Ферстаппен фінішував другим, Себастьян Феттель піднявся на третю сходинку подіуму. Далі фінішували Боттас, Райкконен і Ріккардо. Найкращим серед пілотів не топ-трійки виявився цього разу Фернандо Алонсо на McLaren.

Через два тижні боротьба продовжиться на Гран Прі Росії у Сочі, передає F1News.Ru.

