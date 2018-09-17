Формула-1. Легка перемога у Сінгапурі дозволила Хемілтону збільшити відрив від Феттеля (відео)



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Себастьян фінішував лише третім, пропустивши Ферстаппена

Вікенд у Сінгапурі традиційно вважається одним з найскладніших у сезоні для Mercedes – Red Bull і Ferrari заздалегідь називали фаворитами. Кілька років домінуючи по ходу сезону, саме у Сінгапурі Mercedes не вистачало швидкості, хоча три перемоги у чотирьох гонках з початку гібридної турбоери дісталися гонщикам цієї команди.

На тренуваннях у п'ятницю та суботу найкращий час залишався за гонщиками Red Bull і Ferrari, але у кваліфікації Хемілтон проїхав неймовірне коло за 1:36.015, ідеально відпрацювавши у всіх 23-х поворотах, а суперники припустилися помилок. Так що поул – 79-й в кар'єрі, сьомий у сезоні та четвертий для себе у Сінгапурі – завоював Льюїс.

Макс Ферстаппен, незважаючи на проблеми, показав другий час. З другого ряду стартували Феттель і Боттас, з третього – Райкконен і Ріккардо.

На старті Хемілтон зберіг лідерство. Окон вибув з боротьби, врізавшись у бар'єр після контакту з Пересом (стюарди залишили інцидент без наслідків). А Феттель випередив Ферстаппена у боротьбі за друге місце.

На трасу виїхав автомобіль безпеки для евакуації машини Окона. На четвертому колі оголосили рестарт. Хемілтон зберіг лідерство. А після 11-го Льюїс накрутив темп, щоб уникнути «підрізання» з боку Феттеля – і зміг відірватися на три секунди.

На 15-му колі Феттель змінив гуму. Хемілтон відповів черговим швидким кругом і теж провів піт-стоп, повернувшись на трасу попереду Себастьяна. На 18-му колі побував у боксах і Ферстаппен. Макс повернувся на трасу поруч із Феттелем. Гонщики поборолися, і Ферстаппен виявився попереду.

До завершення гонки так нічого цікавого серед першої шістки не відбулося. Льюїс Хемілтон виграв Гран Прі Сінгапуру, здобувши 69-ту перемогу у кар'єрі, сьому у сезоні, а також збільшив перевагу над Феттелем до 40 очок за шість етапів до кінця чемпіонату.

Макс Ферстаппен фінішував другим, Себастьян Феттель піднявся на третю сходинку подіуму. Далі фінішували Боттас, Райкконен і Ріккардо. Найкращим серед пілотів не топ-трійки виявився цього разу Фернандо Алонсо на McLaren.

Через два тижні боротьба продовжиться на Гран Прі Росії у Сочі, передає F1News.Ru.

The #F1Live show is back, under the lights at the #SingaporeGP



Join us for post-race analysis and interviews courtesy of @wbuxtonofficial and Mika Salo https://t.co/f5VZ26UDb2 — Formula 1 (@F1) 16 вересня 2018 р.

Формула-1

Результати Гран Прі Сінгапуру-2018:

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - 1:51:11.611

2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - +8.961

3. Себастьян Феттель (Ferrari) - +39.945

4. Валттері Боттас (Mercedes) - +51.930

5. Кімі Райкконен (Ferrari) - +53.001

6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - +53.982

7. Фернандо Алонсо (McLaren) - +1:43.011

8. Карлос Сайнс-молодший (Renault) - +1 коло

9. Шарль Леклер (Sauber) - +1 коло

10. Ніко Хюлькенберг (Renault) - +1 коло

11. Маркус Еріксон (Sauber) - +1 коло

12. Стоффель Вандорн (McLaren) - +1 коло

13. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - +1 коло

14. Ленс Стролл (Williams) - +1 коло

15. Ромен Грожан (Haas) - +1 коло

16. Серхіо Перес (Racing Point Force India) - +1 коло

17. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +1 коло

18. Кевін Магнуссен (Haas) - +2 кола

19. Сергій Сироткін (Williams) - +2 кола

Зійшли:

Естебан Окон (Racing Point Force India) – DNF (перше коло)

Особистий залік пілотів:

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) – 281

2. Себастьян Феттель (Ferrari) – 241

3. Кімі Райкконен (Ferrari) – 174

4. Валттері Боттас (Mercedes AMG) – 171

5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 148

6. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – 126

7. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) – 53

8. Фернандо Алонсо (McLaren) – 50

9. Кевін Магнуссен (Haas) – 49

10. Серхіо Перес (Racing Point Force India) – 46

11. Естебан Окон (Racing Point Force India) – 45

12. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) – 38

13. П’єр Гаслі (Toro Rosso) – 28

14. Ромен Грожан (Haas) – 27

15. Шарль Леклер (Sauber) – 15

16. Стоффель Вандорн (McLaren) – 8

17. Ленс Стролл (Williams) – 6

18. Маркус Ерікссон (Sauber) – 6

19. Брендон Гартлі (Toro Rosso) – 2

20. Сергій Сироткін (Williams) – 1

Кубок конструкторів:

1. Mercedes AMG Petronas Motorsport – 452

2. Scuderia Ferrari – 415

3. Aston Martin Red Bull Racing – 274

4. Renault Sport Formula 1 Team – 91

5. Haas F1 Team – 76

6. McLaren F1 Team – 58

7. Racing Point Force India – 32

8. Red Bull Toro Rosso Honda – 30

9. Alfa Romeo Sauber F1 Team – 21

10. Williams Martini Racing – 7