«Я домогосподарка і головнокомандувачка». Президентка Мексики прокоментувала заяву відомого футболіста

Пардо: Жінки можуть бути будь-ким

Президентка Мексики (перша жінка-президентка в історії країни) Клаудія Шейнбаум Пардо прокоментувала резонансні слова відомого нападника Хав'єра Ернандеса Чічаріто про роль жінки в суспільстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Чічаріто опублікував у соціальних мережах відео, де закликав жінок поважати мужність і «не боятися бути тими, кого ведуть».

«Чічаріто – дуже хороший футболіст. Але щодо його ставлення до жінок... Йому багато чого належить навчитися. Я мати, я бабуся, я – домогосподарка. Але я також Верховна головнокомандувачка Збройних Сил. Жінки можуть бути будь-ким», – заявила Пардо.

Слова найкращого бомбардира в історії збірної Мексики викликали скандал у країні. «Гвадалахара», за яку він зараз виступає, обговорила з форвардом його заяви, але експерти очікують, що він отримає санкції від місцевої футбольної ліги.

Нагадаємо, у понеділок, 21 липня, УЄФА провело жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому були визначені потенційні суперники для київського «Динамо» залежно від результату матчу проти мальтійського клубу «Хамрун Спартанс».

У разі успіху в протистоянні з «Хамрун Спартанс» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня.

Як повідомлялося, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/2026.

Третій раунд кваліфікації Ліги конференцій

«Олександрія» (Україна)/«Партизан» (Сербія) – «Мідтьюлланд» (Данія)/«Хіберніан» (Шотландія)

«Полісся» (Україна)/«Санта Колома» (Андорра) – «Пакш» (Угорщина)/«Марібор» (Словенія)

«Сент Патрікс» (Ірландія)/«Нимме Калью» (Естонія) – «Бешикташ» (Туреччина)/«Шахтар» (Україна)

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 7-го та 14 серпня. Переможці пар пройдуть до раунду плей-оф, а клуби, які поступляться, завершать виступи у єврокубках.