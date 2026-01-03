«Щиро шкода цих людей». Тенісистка Костюк розповіла про реакцію на хейт в соцмережах

Костюк: На повідомлення після програних матчів я практично не реагую

Тенісистка Марта Костюк в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповіла про свою реакцію на хейт у соціальних мережах.

«Усе залежить від мого стану і від конкретної ситуації. Буває, що люди взагалі не розуміють, що відбувається, і починаються спекуляції. У такі моменти ти усвідомлюєш, що не варто нічого пояснювати, бо будь-який коментар може лише погіршити ситуацію. Ти ніби трохи відчиняєш двері – умовно на три відсотки, а люди вже думають, що знають усе твоє життя, і починають вважати свої здогадки легітимними.

Я намагаюся просто спостерігати й абстрагуватися. Якщо ж говорити загалом, то на повідомлення після програних матчів я практично не реагую.

Я розумію, що часто це люди, які втратили гроші (гравці букмекерських контор, які робили ставки на спортивні події – «Главком») й не знають, куди спрямувати свої емоції. На жаль, це проблема лудоманії. Мені щиро шкода цих людей і того стану, у якому вони живуть», – зазначила Костюк.

Нагадаємо, Костюк розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.

«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.

Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.

Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.