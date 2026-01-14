Турнір в Австралії: тенісист-аматор переміг професіоналів та виграв близько $590 тис.

Перед турніром Сміт заявляв, що придбає собі будинок на виграні кошти

Австралійський тенісист-аматор Джордан Сміт став переможцем товариського турніру 1 Point Slam та виграв 1 млн австралійських доларів (близько $590 тис.). Про це повідомляє «Главком».

За правилами турніру переможцем матчу ставав тенісист, який виграв один розіграш. У турнірі брали участь аматори та професійні тенісисти.

Професіоналам потрібно було ввести м'яч угру з першої подачі – вони програвали поєдинок, якщо цього не вдавалося зробити.

У фіналі Сміт переміг 117 ракетку світу серед жінок Джоанну Гарланд, що представляє Тайвань.

На шляху до фіналу Сміт обіграв другу ракетку світу серед чоловіків італійця Янніка Сіннера та четверту ракетку світу у жінок Аманду Анісімову із США.

Перед турніром Сміт заявляв, що придбає собі будинок на виграні кошти.

Нагадаємо, що екстретій тенісист світу оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Легендарний швейцарський тенісист, олімпійський чемпіон та триразовий переможець турнірів серії Grand Slam Станіслас «Стен» Вавринка офіційно оголосив про наближення фіналу своєї блискучої спортивної кар'єри.

Як повідомлялося, Марта Костюк виступила із емоційною промовою після фіналу турніру WTA у Брісбені.

«Я хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня граю з болем у серці. Зараз тисячі людей залишаються без світла та теплої води. На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів», – заявила Марта.

Глядачі підтримали українку бурхливими оплесками. Під час промови за її спиною стояла білоруска Аріна Соболенко, яка є прихильницею диктатора Олександра Лукашенка.