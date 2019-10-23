Ефектна блондинка з Австралії. Гарячі фото професійної гольфістки Маккензі О'Коннелл



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Маккензі О'Коннелл

«Кензі», як зазвичай називають цю красуню, останнім часом активно працює в модельному бізнесі і в цій сфері також досягає нових успіхів

Професійний гравець в гольф Маккензі О'Коннелл стала дуже популярною в себе на батьківщині в Австралії.

Варто зазначити, що дівчина є сестрою баскетболіста «Сідней Райдерс» Куттера О'Коннелла.

«Кензі», як її зазвичай називають, останнім часом активно працює в модельному бізнесі і в цій сфері також досягає нових успіхів.

На даний момент дівчина живе в США, в місті Денвері, що знаходиться в штаті Колорадо.



