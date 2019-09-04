Трамп знову розкритикував мера Лондона через зауваження щодо гри в гольф



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Мер Лондона раніше заявив, що Трамп «явно був дуже зайнятий тим, що боровся з ураганом на полі для гольфу»

На думку президента США, Садік Хан «жахливий мер, який не повинен втручатися в наші справи»

Президент США Дональд Трамп розкритикував мера Лондона Садіка Хана, який нагадав, що американський лідер скасував візит до Польщі у зв'язку з наближенням урагану Доріан, а потім був помічений за грою в гольф.

Раніше мер Лондона повідомив в інтерв'ю газеті Politico, що Трамп «явно був дуже зайнятий тим, що боровся з ураганом на полі для гольфу».

«Некомпетентний мер Лондона Садік Хан почав перейматися тим, що я зіграв дуже короткий раунд у гольф», - написав президент США у Twitter.

Він також зазначив, що його заняття гольфом обходяться американським платникам податків недорого, тому що він займається цим спортом на власних полях. На думку Трампа, його попередник на посаді Барак Обама для того, щоб зіграти в гольф, полетів би на Гаваї.

Також американський лідер знову згадав меру Лондона зростання злочинів із застосуванням холодної зброї у британській столиці.

«Хан повинен сконцентрувати увагу на злочинах із використанням ножів, які абсолютно вийшли з-під контролю в Лондоні. Люди бояться навіть ходити по вулицях. Він жахливий мер, який не повинен втручатися в наші справи!» - підкреслив президент США.

Нагадаємо, в четвер президент США Дональд Трамп заявив, що не поїде до Варшави, де мала проходити церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Він повідомив, що зосередиться на підготовці до буревію Доріан.

У відповідь на питання, чи є у Трампа що сказати жителям Польщі 1 вересня, президент США не знайшов нічого кращого, ніж привітати поляків.

До слова, у суботу Трамп зіграв у гольф.