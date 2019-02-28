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    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле

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    Джессіка Мелена - Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Джессіка Мелена

    У пари вже є дві доньки, але Чіро хоче ще й хлопчика

    Джессіка Мелена - дружина зіркового італійський футболістанападника клубу «Лаціо» та національної збірної Італії Чіро Іммобіле.

    Джессіка родом з Риму, раніше вона працювала моделлю. Але як тільки познайомилася з Чіро - завершила кар'єру. Чи було це бажання коханого або особиста ініціатива, точно невідомо.

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    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле
    Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле

    Чіро і Джессіка познайомилися через соціальні мережі в 2011 році, коли він виступав за «Пескару» і вважався чи не найкращим молодим гравцем Італії. Зустріч кардинально змінила життя обох.

    У Джесіки і Чіро є дві доньки. Ось що про це говорить дівчина: «Чіро оточений трьома жінками вдома. Я знаю, що він щасливий, але не можу заперечувати, що він хоче хлопчика».

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