Гаряча красуня та любляча мама. Запаморочливі фото дружини футболіста Чіро Іммобіле



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Джессіка Мелена

У пари вже є дві доньки, але Чіро хоче ще й хлопчика

Джессіка Мелена - дружина зіркового італійський футболіста, нападника клубу «Лаціо» та національної збірної Італії Чіро Іммобіле.

Джессіка родом з Риму, раніше вона працювала моделлю. Але як тільки познайомилася з Чіро - завершила кар'єру. Чи було це бажання коханого або особиста ініціатива, точно невідомо.

Чіро і Джессіка познайомилися через соціальні мережі в 2011 році, коли він виступав за «Пескару» і вважався чи не найкращим молодим гравцем Італії. Зустріч кардинально змінила життя обох.

У Джесіки і Чіро є дві доньки. Ось що про це говорить дівчина: «Чіро оточений трьома жінками вдома. Я знаю, що він щасливий, але не можу заперечувати, що він хоче хлопчика».