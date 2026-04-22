Британська атлетка пробігла престижний марафон на п'ятому місяці вагітності

Каллі Хаугер-Такері кинула виклик своєму організму

Британська легкоатлетка Каллі Хаугер-Такері фінішувала на Бостонському марафоні 2026 року, перебуваючи на п’ятому місяці очікування первістка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Виступ Хаугер-Такері у США

Лише рік тому вона посіла у Бостоні шосте місце, а цьогоріч її виступ став радше символічним та показував її витривалість та силу. Попри фізіологічні зміни, 33-річна атлетка показала гідний результат у 2:43:58 години і 65-те місце серед жінок, тоді як у 2025 році вона фінішувала шостою з часом 2:22:38. На момент забігу термін вагітності складав 22 тижні, а народження сина очікується наприкінці серпня.

Сам марафон виявився непростим: уже на п’ятій милі виникло защемлення нерва в правому сідничному м’язі, через що довелося звернутися до медиків, які допомогли зняти проблему, а на 11-й милі спазм повторився і був усунутий завдяки масажу та охолоджуючому гелю. Після цього біль зник, і другу половину дистанції спортсменка подолала швидше за першу (1:20:48 проти 1:23:10), продемонструвавши так званий негативний спліт.

Інші старти Хаугер-Такері

Рішення брати участь у марафоні було продуманим, адже британка продовжувала виступи й під час вагітності. Вона виграла марафон у Гонолулу в грудні, ще не знаючи про свій стан, а в січні перемогла в Г’юстоні з результатом 2:24:17 години, перебуваючи на восьмому тижні. Лікарі підтримали її участь, зазначивши, що для досвідченої спортсменки відмова від навантажень могла б бути більшим стресом для організму. За словами самої бігунки, цей забіг став для неї навіть важливішим за медалі, адже дав нову мотивацію і сенс.

Чоловік і тренер атлетки Нік Хаугер також взяв участь у марафоні серед професіоналів і посів 34-те місце з часом 2:12:05, а перед стартом підтримав дружину, висловивши впевненість у її силі. Бостонський марафон став для Каллі останнім великим стартом перед декретною відпусткою, і тепер вона зосередиться на відновленні та підготовці до народження дитини.

